Un día como hoy, 27 de mayo en la historia: 1930 en Nueva York se inaugura el Edificio Chrysler, fue el edificio más alto del mundo durante 11 meses, hasta que lo superó el Empire State

¿Qué ocurrió el 27 de mayo? El 27 de mayo es el 147.º día del año en el calendario gregoriano. Quedan 218 días para finalizar el año. Veamos algunos sucesos importantes que ocurrieron un día como hoy 27 de mayo.

-1840: fallece uno de los violinistas más virtuosos de Europa, el italiano Niccolò Paganini. Paganini comenzó a tocar música a los 6 años y su rutina de práctica duraba 15 horas al día.

Con el paso de los años, su técnica en el violín se hizo tan increíble que comenzó a componer su propia música para demostrarlo. Y ya a los 16 años, era considerado como uno de los mejores músicos del continente.

Llegó un punto de su vida en que estaba tan adelantado técnicamente, que comenzó a circular el rumor de que había hecho un pacto con el diablo.

Paganini aprovechó esto al usar siempre ropas negras muy ceñidas al cuerpo y marchándose de sus conciertos en un carruaje negro jalado por dos caballos del mismo color.

Para 1828 poseía una cuantiosa suma de dinero; sin embargo, derrochó esa fortuna en bebidas, mujeres y apuestas… cayendo rápidamente en bancarrota.

Luego de subastar lo que le quedaba, se mudó a Niza donde su salud se fue deteriorando por un cáncer de laringe que le hizo perder la voz a pasos agigantados.

Sus ánimos bajaron y se le veía muy envejecido hasta que finalmente falleció un día como hoy de 1840 a los 57 años.

ebido a los rumores de su pacto con el diablo, se le negó el entierro católico en su ciudad natal. No obstante, luego de que su familia hiciese un pedido al papa, por fin se le concedió un entierro tradicional en 1876.

-1895: en Inglaterra, Oscar Wilde es condenado a 2 años de cárcel con trabajos forzados por ser homosexual.

-1911: nace Vincent Price, actor estadounidense, considerado como uno de los pioneros en el género del terror, es recordado por films como House of Wax, The Last Man on Earth, House on Haunted Hill, The Abominable Dr. Phibes, entre muchas otras.

-1914: muere sir Joseph Wilson Swan, físico y químico inglés, famoso por la invención de la lámpara incandescente.

-1922: nace el actor Christopher Lee. Lee comenzó su carrera como actor en 1946, por influencia de su primo segundo Nicolò Carandini, embajador de Italia en el Reino Unido y luego presidente de Alitalia.

Debutó en el cine en 1948 con Corridor of Mirrors, dirigido por Terence Young, y en el mismo año hizo de figurante en la versión de Hamlet dirigida por Laurence Olivier.

Tras otras pequeñas participaciones en películas y obras de teatro, consiguió un papel relevante en la La batalla del Río de la Plata, rodada en 1956 por Michael Powell y Emeric Pressburge. Esta actuación le sirvió para conseguir un contrato con Hammer Productions, compañía que lo lanzaría al estrellato.

A partir de entonces interpretó sobre todo a villanos y estuvo encasillado varios años en películas de terror al interpretar al Conde Drácula.

Continuó activo hasta el final de su vida, a pesar de la avanzada edad que alcanzó.

Durante su última década su carrera recibió un renovado impulso con papeles en éxitos de taquilla, como el de Saruman en las películas de El Señor de los Anillos y El hobbit y como el Conde Dooku en las de Star Wars.

-1923: nace Henry Kissinger, una de las figuras políticas y de la diplomacia más relevantes y controvertidas de la historia de los Estados Unidos.

Tuvo que hacerse cargo de poner fin a la muy criticada Guerra de Vietnam y gestionar la crisis de la Guerra de Yom Kippur. Concibio asimismo una nueva visión de cómo llevar la política exterior estadounidense, al colocar como último recurso la intervención militar.

Fue este nuevo proceder el que lo llevó a obtener el Premio Nobel de la Paz en 1973, gracias al «alto el fuego» que logró establecer en Vietnam.

No obstante, debido a que posteriormente se rompió esta detención, se le pidió que devolviera el premio y él se negó, causando una enorme controversia.

Kissinger ha sido acusado múltiples veces de colaborar e incluso promover regímenes dictatoriales y acciones terroristas en diferentes partes del mundo, que cometieron severas violaciones a los Derechos Humanos.

-1930: en Nueva York se inaugura el Edificio Chrysler, un rascacielos de estilo art déco situado en la intersección de la Calle 42 con Lexington Avenue, en el East Side de Midtown Manhattan, Nueva York, en el barrio de Turtle Bay.

Con 77 plantas y 319 metros de altura, fue el edificio más alto del mundo durante 11 meses, hasta que lo superó el Empire State Building en 1931.

-1931: Auguste Piccard, físico suizo, se convirtió en el primer hombre en alcanzar la estratósfera.

Esta proeza la logró en una cápsula presurizada colgada de un globo, donde llegó a alcanzar los 15.971 metros de altura partiendo de Augsburgo con su asistente Paul Kipfer.

El 18 de agosto de 1932 repitió el experimento con el físico belga Max Cosyns en Dübendorf, alcanzando un nuevo récord de 16.200 metros.

El acontecimiento fue recogido por la revista Popular Science en su edición de agosto de 1931; en la página 23 se narra lo siguiente:

«Piccard y su asistente encontraron rayos cósmicos, radiaciones misteriosas del espacio exterior, mucho más poderosas que en la superficie de la Tierra, y midieron su intensidad. Los exploradores atraparon muestras del aire superior, «aire azul», como Piccard informó que aparecería, en cilindros. El análisis puede demostrar que es excepcionalmente rico en ozono, el gas azul intenso supuestamente responsable de la capa Heaviside o «techo de radio»».

-1956: nace Giuseppe Tornatore, director de cine italiano.

Nacido en Bagheria, cerca de Palermo, se aficionó a la fotografía desde muy niño. Más tarde, después de poner en escena -con tan solo 16 años- textos de Luigi Pirandello y Eduardo De Filippo, se acercó al cine rodando documentales de gran valor artístico.

El éxito más destacado de su carrera es su segunda película, Cinema Paradiso, que, proyectada en el Festival de Cannes de 1989, fue galardonada con el premio especial del Jurado. Por la misma cinta le concedieron el Globo de Oro y el Oscar a la mejor película extranjera.

A partir de entonces, Tornatore siguió en primera línea del cine europeo con películas como Están todos bien, El hombre de las estrellas, candidata al Oscar, La leyenda del pianista del océano, Malena, Baaria, entre otras.

-1966: bajo el comando de Pedro Antonio Marín (conocido por los alias de Manuel Marulanda Vélez o Tirofijo), se funda oficialmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Las FARC es una organización guerrillera insurgente y terrorista de extrema izquierda, basada en la ideología y los principios del marxismo-leninismo, en Colombia.

Es la segunda organización insurgente que registra más violaciones a los derechos humanos en Colombia; junto con las otras guerrillas se le atribuyen 35.683 asesinatos. Es solo superada por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) con 94.754 asesinatos.

-1970: nace el actor inglės Joseph Fiennes, conocido por participar en producciones como Shakespeare In Love, Elizabeth, Enemy at the gates, entre otras.

-1990: nace Chris Colfer, actor, cantante, productor y guionista estadounidense. Es conocido por interpretar el papel de Kurt Hummel en la serie Glee.

-2007: en Venezuela, por orden del presidente Hugo Chávez, cesan las transmisiones del canal de televisión Radio Caracas Televisión (RCTV) luego de 54 años de transmisión ininterrumpida.

-2016: en Hiroshima (Japón), el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, visita el Monumento de la Paz de Hiroshima.

-2020: Pepe Tapia, humorista y comediante chileno.

