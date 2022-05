Consulta el horóscopo de hoy 27 de Mayo del 2022

Si usted nació hoy:

Se comporta en forma díscola en su juventud. Quienes le conocen creen que no le gusta hacer nada, pero usted está lejos de ser así. Una vez que se decide a actuar, nada le detiene. Se siente atraído por todo lo de na-turaleza aventurera y prefiere un trabajo que le permita estar al aire libre. En el amor es voluble y logra asentarse tarde en la vida.

Aries (de marzo 21 a abril 20)

Tendrá probemas menores con niños o un familiar, pero en el trabajo estará camino al éxito. Aproveche las oportunidades del día. Descanse esta noche.

Tauro (de abril 21 a mayo 20)

Momento tranquilo que aprovechará para hacer planes para su futuro. Considera sus necesidades de inversión y a donde quiere llegar en su carrera.

Géminis (de mayo 22 a junio 21)

Un contacto social le resultará muy útil en lo laboral. Le asignarán una tarea que disfrutará hacer. Por la noche, cambios positivos en el hogar.

Cáncer (de junio 22 a julio 23)

Su juicio agudo estará ausente al ir de compras. Tenga cuidado de no hacer adquisiciones frívolas. Buenas noticias finan­cieras. Vida familiar esta noche.

Leo (de julio 24 a agosto 23)

Tendrá que tener cuidado con la extravagancia, pero de todos modos pasará momentos alegres en su vida social. Deci­sio­nes importantes respecto a un niño.

Virgo (de agosto 24 a septiembre 23)

Buen criterio sobre finanzas. Ideal para compras y ventas. Un conocido tendrá motivos ulteriores para su forma de actuar, pero se pondrá en evidencia.

Libra (de septiembre 24 a octubre 23)

Aparte los planes de largo alcance y concéntrese en lo que requiere ser terminado al instante. Podrá unir negocios y pla-cer. Oportunidad social esta noche.

Escorpio (de octubre 24 a noviembre 22)

En el trabajo escuchará una conversación grandiosa que no tendrá ningún significado. Pero todos se sentirán alterados. Aún así podrá haber progresos.

Sagitario (de noviembre 23 a diciembre 21)

Día en que se tomará tiempo para priorizar las tareas inmediatas. Eso le hará mostrarse más productivo. Le llegará una propuesta interesante.

Capricornio (de diciembre 22 a enero 20)

El amor estará en el aire para algunos en el ámbito laboral. Pero sus superiores no lo verán con buenos ojos. No de cause a tal situación desfavorable.

Acuario (de enero 21 a febrero 19)

Por la mañana dedicará tiempo a una situación que no podrá controlar. Esto será sólo temporario, ya que pronto tendrá todo en su perspectiva lógica.

Piscis (de febrero 20 a marzo 20)

Una amigo se comportará en forma extraña, causándole preocupación. Problemas para comunicarse esta mañana, es mejor esperar antes de entrar en acción.

Click en el icono y síguenos en las redes:

noticiascol.com / agencias