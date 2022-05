Luis Vicente León: “Yo no invertiría ni un dólar, esas empresas no son rentables”

El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, no cree que sea bueno invertir en las acciones de las empresas del Estado que ofrece el gobierno de Nicolás Maduro, por considerar que ninguna genera dinero, al punto de señalarlas como empresas quebradas.

“Esas empresas no son rentables, son empresas que pierden dinero. ¿Racionalmente valdría la pena que el Estado las siga manejando y tú metas tu plata? No. Yo no estaría dispuesto a meter un dólar en una empresa que está bajo el control del Estado y que se ha demostrado que no funciona y pierde dinero”, expresó León durante una entrevista con el diario Nueva Prensa de Guayana, a propósito de su participación en el foro “Venezuela 2022, retos y oportunidades económicas”.

Ante un panorama de más de 5 mil intervenciones del gobierno chavista en el sector privado, Luis Vicente León considera que ahora el gobierno está mostrando una disposición de incorporar al sector privado en el mercado, paso que lo ve como positivo.

“La única manera de que un inversionista venga a Venezuela es que olfatee un negocio. Que pueda comprar barato, que la oferta sea atractiva, pero yo no creo que eso ocurra, a menos que esta medida de ofrecer las acciones de las empresas públicas sea el inicio de una privatización de la Cantv, de las empresas de Guayana o de la petrolera”, expresó.

Luis Vicente León no descarta la posibilidad de que detrás de esta oferta, esté la intención del Gobierno de entregar dichas empresas a posibles testaferros.

“Es perfectamente posible. Nosotros no tenemos claro cómo van a ser las condiciones en las que el Gobierno va a vender esas acciones. Si el Gobierno decide colocarlas de manera directa a sus propios amigos, porque piensa además que en el futuro se las puede vender completas, pues eso puede pasar. Tal y como pasó en Rusia. Allá muchas empresas se les vendieron a los amigos de Putin, ¿Eso puede pasar? Pues sí, claro. Allí hay una alternativa potencial. Hay que esperar y ver cómo se desenvuelve todo”.

