Municipio Cabimas: Concejo Municipal realizó reunión de trabajo con representantes del sector transporte.

Con la finalidad de abordar varios puntos, entre ellos el aumento inconsulto realizado en la línea Cabimas El Concejo, la solicitud del aumento del pasaje urbano y la llamada hora cero, este martes los ediles, miembros del poder legislativo del municipio y los representantes del sector transporte, sostuvieron un encuentro en la sede del Concejo Municipal en esta localidad.

La reunión, fue llevada a cabo de forma sorpresiva e inesperada y estuvo encabezada por la Presidenta del Concejo Municipal Yalineth Pirela, el resto de los ediles de la ciudad, además con la presencia del Presidente del sindicato de transporte de Cabimas y algunos directivos de las líneas urbanas y sub urbanas que prestan servicio a los habitantes de esta localidad.

Uno de los puntos más álgidos fue la discusión del aumento indiscriminado denunciado por algunos usuarios de la llamada zona rural, pasaje que paso a ser de tres dólares, ante la negativa de cancelar ése monto por parte de los pasajeros, los choferes decidieron la suspensión del servicio.

En tal sentido, el Concejal Ángel Mata, tomó la palabra para recordar que hasta los momentos no sé a aprobado ningún aumento de ninguna tarifa, por lo cual fue un aumento ilegal, «en vista de la situación lo incorporamos en la agenda para escuchar sus argumentos y corregir la situación, eso no ha sido avalado por los organismos nacionales por lo tanto no es procedente», aseguró Mata, que recordó, que todo aumento de pasaje debe ser aprobado por las autoridades correspondiente.

Por su parte Gregorio Sánchez, habló por la bancada del Psuv, aseguró que el aumento fue una decisión arbitraria e improcedente, «Ellos deben volver a prestar el servicio de transporte a los usuarios sin aumentar, hasta tanto se llegue a un acuerdo» aseguró el Concejal que recordó que nada justifica un incremento del pasaje bajo esas características.

Ellos solicitan el doble en el tema del aumento del pasaje

Durante el encuentro, y en plena discusión, Velázquez presidente del sindicato de transporte recordó, que ya fue entregada una misiva para solicitar el aumento formal del costo del pasaje, una petición que alcanza un aumento del cien por ciento de incremento según el directivo, » el aumento lo solicitamos en cien por ciento, en la modalidad urbana sería de cinco bolívares y en la modalidad sub urbana sería de tres dólares el pasaje» aseguró Velázquez, máximo representante del gremio de los choferes, quien recordó los aumentos que han sufrido los repuestos, cauchos , combustible y demás requerimientos para poder brindar un servicio óptimo a los usuarios.

En relación a este tema y según los informado por los concejales la próxima semana iniciarían las conversiones para fijar en conjunto, tal y como lo manda la ley una nueva tarifa del pasaje, discusión donde deben participar todos los involucrados en el tema para poder llegar a un precio equitativo que sea provechoso para el transportista, pero accesible para el usuario o pasajero.

Posiciones encontradas en cuanto a la hora

En relación al llamado reiterativo hecho por Velásquez sobre la vigencia de la hora cero, además de una posible paralización del servicio del transporte público, para exigir mejor atención en cuanto al suministro de combustible, ambas bancadas fijaron de igual manera su posición sobre el anuncio realizado esté lunes.

El Concejal Mata calificó como justa, la petición de los choferes de acceder al suministro de combustible para poder cumplir con su trabajo, «una de las cosas que encarece el pasaje las ineficiencias es la distribución del combustible para el sector transporte, una de las cosas es que asignen una estación de servicio destinada a los choferes» dijo el edil, miembro de la bancada de la Unidad.

Por su parte Gregorio Sánchez, miembro del Psuv aseguró, que es un absurdo, llamar a una hora cero cuando se refleja una mejora en la situación del país, «han venido apareciendo los carritos por puestos, los buses los masivos, ha venido mejorando el transporte en Cabimas, cómo se les ocurre hablar de un paro cero, es una situación absurda» recalcó Sánchez, recordando la situación de hace algunos años.

De esta manera, y con anuncios de paralización y posible aumento del pasaje se realizó este inesperado encuentro entre los concejales y los representantes del sector transporte del municipio, según lo acordado por los concejales del municipio todo se hará siguiendo los lineamientos legales establecidos por la ley para siempre beneficiar a todos los habitantes de esta localidad.

