Un día como hoy, 23 de mayo en la historia: 1934 en Estados Unidos Bonnie y Clyde fueron asesinados

¿Qué ocurrió el 23 de mayo? El 23 de mayo es el 143.º día del año en el calendario gregoriano. Quedan 222 días para finalizar el año. El día de hoy te traemos una lista de eventos que sucedieron un día como hoy 23 de mayo.

-1430: Juana De Arco es capturada por los borgoñones. Aquel día Juana de Arco cayó prisionera del duque de Borgoña, para ser vendida a sus aliados: los ingleses.

Estos la trasladaron a Rouen, donde se celebró un proceso injusto en su contra marcado por los intereses políticomilitares.

Finalmente, el 30 de mayo del año siguiente –tras haber sido declarada hereje unos días antes-, fue quemada viva en la hoguera a la temprana edad de 19 años.

-1701: muere colgado en el muelle de Londres (Reino Unido) William Kidd, acusado de piratería y del asesinato de William Moore, un antiguo tripulante suyo.

William «Captain» Kidd fue un marino escocés recordado por su juicio y ejecución por piratería después de regresar de un viaje al océano Índico.

Su fama surgió en gran medida por las sensacionales circunstancias de su interrogatorio ante el Parlamento de Inglaterra y el subsiguiente juicio. Sin embargo, sus depredaciones reales en alta mar, ya fuesen piratería o no, fueron menos destructivas y menos lucrativas que las de otros muchos piratas y corsarios contemporáneos suyos.

De hecho, algunos historiadores modernos consideran injusta su reputación de pirata, ya que existen pruebas de que Kidd actuó solo como corsario (pudo haber actuado en realidad bajo patente de corso otorgada, según se cree, por Guillermo III de Inglaterra).

Durante el juicio, a Kidd se le asignaron dos abogados para su defensa, aunque finalmente sería encontrado culpable de todos los cargos.

Fue ahorcado un día como hoy en 1701, y como curiosidad, la horca que lo sujetaba se rompió, por lo que tuvo que ser nuevamente colgado.

Su cuerpo fue encadenado y colgado sobre el río Támesis como un aviso para cualquier pirata, permaneciendo allí durante tres años.

-1873: se establece la Real Policía Montada del Canadá, hoy en día es uno de las características más emblemáticas del país.

-1915: en el marco de la Primera Guerra Mundial, inicia la guerra entre Italia y Austria, la cual terminaría el 6 de noviembre de 1918 luego de la decisiva batalla de Vittorio Veneto.

-1928: en México, la Universidad Nacional Autónoma de México declara su autonomía.

-1933: nace Joan Collins, actriz y escritora británica que, a lo largo de su carrera, ha incursionado en cine, teatro y televisión.

Collins filmó más de 60 películas y participó en más de 15 obras teatrales, pero es mundialmente conocida al protagonizar la serie televisiva Dinastía (1981-1989), en la cual desempeñaba el papel de la villana Alexis Carrington.

Logró imponer el nombre de su personaje como un símbolo de lujo, ostentación y un referente en la moda con sus atuendos y sombreros de ala enorme.

Collins también es conocida por su trabajo como escritora. Sus novelas y libros de memorias han tenido también notable éxito, siendo traducidos a 30 idiomas y vendiendo unos 50 millones de ejemplares.

-1934: en Estados Unidos Bonnie y Clyde fueron asesinados. Bonnie Parker y Clyde Barrow fueron dos famosos criminales de los Estados Unidos que se caracterizaron por tenerse un gran amor.

La pareja captó la atención de la prensa estadounidense y ambos fueron considerados como «enemigos públicos» entre 1931 y 1934.

Sin embargo, se habían ganado la simpatía de una parte de la sociedad que los consideraba tan solo una pareja de amantes incomprendidos que vivieron y murieron juntos combatiendo las barbaridades del Estado opresor.

Eso sí, la realidad no tiene nada que ver con esa concepción: estos criminales dejaron tras de sí un río de robos y asesinatos (se les atribuyen un mínimo de doce) que solo acabó cuando el antiguo Ranger de Texas, Frank Hamer, les dio caza en una carretera de Luisiana.

El agente les tendió una trampa junto con cinco compañeros, y los veinteañeros fueron acribillados de forma sanguinaria un día como hoy en 1934.

No hubo advertencias y la pareja no tuvo oportunidad alguna para rendirse.

Con más sed de venganza que justicia, el séquito de agentes inició entonces un carrusel de disparos: Clyde murió primero de un disparo en la cabeza. El mismo Hamer se dio cuenta de que Bonnie no paraba de gritar.

A las 9:15 de la mañana todo había acabado: algunos expertos afirman que la situación apenas duró 16 segundos y que los agentes le abrieron más de 100 agujeros al vehículo de los criminales.

-1936: en Buenos Aires se inaugura el Obelisco, icono porteño. Construido en apenas 31 días, el obelisco de 67,5 metros de altura fue levantado en conmemoración del cuarto centenario de la fundación de Buenos Aires.

En su momento se argumentó que la elección del sitio de su erección se correspondía con el lugar de fundación de la ciudad, hecho que luego fue desmentido por investigaciones históricas rigurosas.

Se trata del símbolo más reconocido de Buenos Aires y escenario habitual de manifestaciones políticas y festejos populares. Fue diseñado por el arquitecto Raúl Prebisch y las obras comenzaron el 20 de marzo de 1936.

Al momento de ser terminado, estaba cubierto de piedra Olaen, pero el desprendimiento de varias secciones motiva su reemplazo por un alisado de hormigón.

En su interior hay una escalera circular de 206 escalones que permiten acceder a un mirador de cuatro ventanas situado en la cúspide.

Al ser inaugurado fue objeto de agrias críticas por su estilo racionalista e incluso se intentó demolerlo en 1939.

-1937: muere John D. Rockefeller, empresario y magnate estadounidense quien jugó un rol importante en la industria petrolera con la fundación de la empresa Standard Oil.

En un período de más de cuarenta años, Rockefeller llevó a su empresa a ser la compañía más grande del mundo, y él mismo fue, por mucho tiempo, el hombre más adinerado del planeta.

Por otro lado, Rockefeller dedicó gran parte de su fortuna y recursos a numerosas donaciones, fundaciones y programas, siendo el fundador de la Universidad de Chicago, una de las universidades más prestigiosas del mundo, cuna de 87 Premios Nobel, así como también de la Universidad Rockefeller en Nueva York

Señalado por sus prácticas monopolistas, fue denunciado por periodistas e investigadores. Por esto a la larga el Gobierno de EE. UU. tuvo que enfrentarse a él, logrando llevarlo ante los tribunales.

Finalmente, tras años enteros de litigios, se logró que se dictara la separación de la gigantesca petrolera de Rockefeller, una división que tardó mucho tiempo en materializarse después de dictada.

-1945: a fines de la Segunda Guerra Mundial, se suicida Heinrich Luitpold Himmler, comandante en jefe de las Schutzstaffel (SS) y más tarde ministro del Interior y fugazmente comandante de los ejércitos del Vístula durante el sitio de Berlín.

Gestionó la orden de la matanza metódica y sistemática de millones de judíos, polacos, católicos, gitanos, homosexuales, comunistas, testigos de Jehová, enfermos mentales, entre otros, muchos de los cuales fueron usados en experimentos.

Para sus cercanos, Himmler era un hombre contradictorio, ambicioso, esquivo y un líder natural, exento de humanidad básica, de espíritu frío y distante.

Físicamente era un hombre de aspecto algo enjuto, carente de rasgos viriles, su fisonomía reflejaba antepasados orientales y tenía manos pequeñas y suaves.

Himmler se suicidó luego de su captura al finalizar la guerra, un 23 de mayo de 1945.

-1958: nace Drew Carey, actor, productor, comediante y TV Host estadounidense. Es reconocido por participar en Whose Line Is It Anyway?, The Drew Carey Show, The Price is Right, entre otras.

-1963: Fidel Castro recibe el título de ‘héroe de la Unión Soviética’.

-1995: en el campo de la informática, la empresa Sun desarrolla oficialmente el lenguaje de programación Java.

-2010: se emite el último capítulo de la serie Lost, una serie que revolucionó el mundo de la televisión. Aunque muchas series han ido y venido en las “primeras posiciones” o “las más vistas”, Lost fue la única que devolvió la fe en el género de ciencia ficción realista.

Esto lo hizo planteando fenómenos paranormales con personajes, escenarios y situaciones comunes que se apartaban de lo típico, obligándonos a pensar, a conspirar y a prestarle atención a los más simples detalles.

En su estreno en el año 2004, Lost era una de las series más innovadoras del momento con unos efectos especiales muy bien trabajados. Sin embargo, los escenarios realistas, el vestuario de los personajes, la música y los efectos de sonido, fueron los que consiguieron crear la ambientación y atmósfera perfecta que mantuvieron en vilo al público.

El episodio titulado «El final» recibió comentarios encontrados por parte de críticos y aficionados.

Algunos, como IGN y Chicago Tribune, lo nombraron el mejor episodio de la temporada y elogiaron la emoción y el desarrollo de los personajes.

Otros, como Los Angeles Times y The Philadelphia Inquirer lo criticaron por responder tan pocas preguntas de todas las planteadas de la serie.

-2011: en Chile, los restos del expresidente Salvador Allende son exhumados para dilucidar la causa de su muerte.

El 19 de julio, el Servicio Médico Legal confirmó que Allende se suicidó durante el bombardeo al Palacio de La Moneda.

El 11 de septiembre de 2012 la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago determinó el cierre definitivo del caso por la muerte del expresidente.

El fallo está basado en la presunción de que por ser disparos a corta distancia «en medicina legal puede ser atribuible al suicidio».

-2012: se celebra la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Egipto, las primeras pluralistas en su historia.

-2015: muere John Forbes Nash, matemático estadounidense que recibió el Premio Nobel de Economía en 1994 por sus aportes a la teoría de juegos y los procesos de negociación.

También recibió el Premio Abel de la Academia Noruega de Ciencias y Letras (considerado el Nobel de las matemáticas) en el 2015 por, entre otras cosas, sus aportaciones sobre ecuaciones no lineales en derivadas parciales.

Con 30 años fue diagnosticado de esquizofrenia paranoica, una enfermedad que le acompañaría durante toda su vida.

En su cabeza buscaba las claves secretas para poder desactivar una conspiración mundial que creía haber descubierto; para ello, escribía sin parar ecuaciones interminables e irresolubles por todas partes con breves períodos de lucidez.

La película A Beautiful Mind, ganadora de cuatro premios Oscar, entre ellos el de Mejor Película, está basada en su vida a partir de la novela homónima de Sylvia Nasar.

-2017: debut del grupo masculino de K-pop A.C.E.

