Un día como hoy, 16 de mayo en la historia: 1906 nace Arturo Úslar Pietri, novelista, cuentista, poeta y ensayista venezolano.

¿Qué ocurrió el 16 de mayo? El 16 de mayo es el 136.º día del año en el calendario gregoriano. Quedan 229 días para finalizar el año. A continuación te presentamos una lista de eventos importantes que ocurrieron un día como hoy 16 de mayo.

-1906: nace Arturo Úslar Pietri, novelista, cuentista, poeta y ensayista venezolano, cuyo interés por su país quedó claramente reflejado en su obra narrativa y en su actividad política.

Su novela Las lanzas coloradas, de 1931, contribuyó a moldear el género hispanoamericano de mediados del siglo XX, llamado «realismo mágico».

-1917: nace Juan Rulfo, escritor mexicano perteneciente a la generación del 52.

Es autor de la novela Pedro Páramo (1955), considerada unánimemente una de las obras maestras de la literatura latinoamericana, y de una colección de cuentos titulada El llano en llamas (1953).

Escribió también otra novela corta magistral, El gallo de oro (1963), y algunos guiones cinematográficos.

-1919: nace Władziu Valentino Liberace, mejor conocido como simplemente «Liberace«, reconocido pianista estadounidense.

-1929: se presenta la primera ceremonia de los Premios de la Academia –que más tarde serían conocidos como los Oscar- en un almuerzo privado en el Hotel Hollywood Roosevelt, con una audiencia de cerca de 270 personas.

Quince estatuillas fueron entregadas, premiando artistas, directores y otras personalidades de la industria del cine por sus trabajos, estrenados entre 1927 y 1928.

La fiesta llevada a cabo después de la ceremonia tuvo lugar en el Hotel Mayfair. El costo de los boletos para los invitados a la ceremonia fue de 5 dólares.

-1932: Inukai Tsuyoshi, primer ministro japonés (1931-1932) es asesinado por militares chinos. Tsuyoshi fue un político japonés y 29º Primer Ministro de su país durante el 13 de diciembre de 1931 hastala fecha de su asesinato.

En ese entonces, Japón enfrentaba una situación económica seria debido a los efectos de la Gran Depresión de 1929. El gobierno de Inukai tomó medidas para inflar la economía, sin embargo, no fue capaz de imponer restricciones fiscales sobre el ejército, ni de controlar las revueltas militares entre chinos y japoneses.

La constante disputa castrense por el poder militar condujo al asesinato de Inukai el 16 mayo de 1932. El suceso puso fin a los enfrentamientos que hubo entre ambas naciones por el poder.

-1943: en el marco del Holocausto, los nazis acaban con el Levantamiento del Gueto de Varsovia, después de 27 días de duros combates.

El levantamiento comenzó el 19 de abril y fue liderado por Mordechai Anielewicz, miembro del movimiento juvenil judío Hashomer Hatzair.

La revuelta se produjo entre los judíos del gueto de Varsovia y las tropas alemanas cuando Alemania decidió dar comienzo a la deportación masiva de judíos hacia los campos de exterminio de Majdanek y Treblinka.

-1974: nace Laura Pausini, reconocida cantante italiana. Ganadora de múltiples premios internacionales, Pausini vivió y se crió en Solarolo, en la casa de sus padres hasta antes de comenzar su carrera profesional, cuando se mudó a Milán.

Su carrera se distingue por cantar en otros idiomas además del italiano, como español, portugués, inglés, francés, catalán; y dialectos como el siciliano y el napolitano. Sus álbumes han tenido éxito comercial principalmente en Europa, América Latina y Asia.

Es considerada la cantautora italiana más exitosa y conocida a nivel mundial, con ventas estimadas en más de 70 millones de discos, lo que también la convierte en una de las artistas con mayor cantidad de ventas en el mundo.

Además, fue la primera cantante italiana en ganar un premio Grammy con el álbum Escucha en 2005.

Sus mayores éxitos incluyen temas como «La soledad», «Amores extraños», «Se fue», «Gente», «Inolvidable», «Las cosas que vives», «Emergencia de amor», «En ausencia de ti», «Entre tú y mil mares», «Volveré junto a ti», «Surrender», «Víveme», «En cambio no» y «Primavera anticipada (It Is My Song)».

-1974: Tito es reelegido presidente de la República Socialista Federal de Yugoslavia de forma vitalicia.

Durante su gobierno promovió la creación del Movimiento de los Países No Alineados, convirtiéndose en el primer secretario general de esta organización.

-1975: Junko Tabei se convirtió en la primera mujer en alcanzar la cima del Everest. Tabei nació en Miharu, la prefectura de Fukushima en 1939.

Era la quinta de siete hermanos y sus padres la consideraban una niña frágil y débil. Sin embargo, a pesar de ello empezó a escalar.

Se enamoró del montañismo cuando, a la edad de 10 años, ascendió al monte Nasu, un volcán al norte de Japón. Esta experiencia cambió su vida para siempre y para 1972, Tabei era conocida como una de las mejores escaladoras de Japón.

-1986: nace Megan Fox, actriz estadounidense conocida conocida mayormente por interpretar a Mikaela Banes en Transformers (2007), papel que le supuso varias nominaciones al Teen Choice Awards y que repetiría con Transformers: La venganza de los caídos.

Además, también le dio vida a April O’Neil en la adaptación cinematográfica de Las Tortugas Ninja.

-1995: muere Lola Flores, reconocida cantante, bailarina y actriz española. Flores, de gran éxito en España y América, fue cantante de copla y cuenta en su haber con cientos de grabaciones y canciones que han quedado en el recuerdo del público.

Fue una artista que se convirtió en un símbolo y un tópico de una época de España. Como bailaora enardeció a varias generaciones de distintos continentes, aunque se alejaba de los cánones flamencos.

Como actriz interpretó más de 35 películas, encasillada, en muchas de ellas, en el folclorismo andaluz, aunque también interpretó rumbas y rancheras.

-2002: se estrena la película Star Wars Episode II: Attack of the Clones.

-2010: muere a la edad de 67 años el legendario vocalista de heavy metal Ronnie James Dio, fue fundador de grupos como Elf, Rainbow, Black Sabbath, Dio, y Heaven & Hell.

