Un día como hoy, 15 de mayo en la historia: 1940 Dick y Mac McDonald abrieron el primer restaurante McDonald’s en San Bernardino (California), sobre la Ruta 66.

¿Qué ocurrió el 15 de mayo? El 15 de mayo es el 135.º día del año en el calendario gregoriano. Quedan 230 días para finalizar el año. Veamos algunos sucesos importantes que ocurrieron un día como hoy 15 de mayo.

¡Feliz Día Internacional de la Familia!

Hoy se conmemora el Día Internacional de la Familia, instaurado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1993.

Con esta jornada se pretende crear conciencia sobre los temas relacionados con la familia. También se busca favorecer la capacidad institucional de las naciones para abordar problemas relativos a la familia, mediante políticas globales.

Esta celebración ha de servir para recordar que la sociedad experimenta constantes cambios culturales, políticos y sociales, y que por ello las familias se han vuelto cada vez más diversas.

La ONU reconoce la importancia de la familia como un lugar privilegiado para la educación. De allí la obligación de proteger a la familia, que requiere del apoyo de los estados del mundo.

Hoy se celebra en Paraguay su independencia de España, la única de todo el continente que no se produjo como consecuencia directa del derramamiento de sangre.

Este día la nación guaraní festeja con orgullo que a partir de la revolución de mayo de 1811 se administró a sí misma sin subordinación a ningún gobierno exterior.

Este paso hacia la independencia surgió a raíz de una conspiración. Se trató de una conjura orquestada por el dr. José Gaspar Rodríguez de Francia, Pedro Juan Caballero, Juan Bautista Rivarola, Vicente Ignacio Iturbe y su hermano el teniente Juan Manuel Iturbe.

Sin embargo, escritores como Blas Garay y José Manuel Rodríguez Pardo aseguran que Paraguay no se independizó aquel día. Esta opinión se sustenta en el hecho de que en aquel entonces no se formó un gobierno independiente, sino una Junta en nombre del rey de España Fernando VII.

Según Rodríguez Pardo, fue el 14 de marzo de 1844 cuando comenzó a ser reconocido el Paraguay como estado independiente por los diversos países del mundo.

-1886: muere Emily Dickinson, reconocida poeta estadounidense. Sus profundos y apasionados versos llegaron a colocarla a la altura de grandes poetas norteamericanos como Edgar Allan Poe, Ralph Waldo Emerson y Walt Whitman.

A pesar de su rotundo éxito, solamente cinco de sus poemas fueron publicados en vida, la mayoría de estos -entre más de ochocientos- fueron encontrados en su casa después de su muerte. Fue en aquel lugar donde Dickinson pasó la mayor parte de su vida, en un reclusión voluntaria.

-1896: ocurre la primera proyección cinematográfica en España.

-1928: Walt Disney estrena el primer cortometraje mudo de Mickey Mouse (futura mascota de la compañía): Plane Crazy.

-1930: nace Jasper Johns, pintor estadounidense. Su obra mundialmente más conocida son las banderas de los Estados Unidos realizadas a la encáustica en la década de 1950. Otros símbolos, como letras, números y dianas, aparecen recurrentemente en sus pinturas y grabados.

Johns Realizó numerosas pinturas «grises», las que comenzaba con color para finalmente cubrir todo el lienzo con gris. Hacia 1960 comenzó a integrar en sus pinturas objetos reales como perchas, tenedores y cucharas. En la década de 1980, reinventó su estilo pictórico.

Es considerado, junto con Robert Rauschemberg, promotor del Neodadaísmo, aunque su producción artística circula entre el Expresionismo abstracto, el Minimalismo y el Arte pop.

-1931: se inaugura el Aeropuerto Internacional Benito Juárez en la Ciudad de México.

-1940: Dick y Mac McDonald abrieron el primer restaurante McDonald’s en San Bernardino (California), sobre la Ruta 66. El menú consistía en 20 artículos, sobre todo a la barbacoa y tenía para esa etapa el nombre de McDonald’s Famous Barbecue.

En 1948, después de señalar que la mayor parte del dinero que ganaban procedían de las hamburguesas, los hermanos cerraron el restaurante durante varios meses para crear e implementar un innovador sistema de servicio rápido, una especie de montaje en serie para las hamburguesas.

Cuando el restaurante se volvió a abrir, solo para vender hamburguesas, batidos y patatas fritas, se convirtió en un éxito extremo.

-1948: nace Brian Eno, reconocido músico, productor, escritor y artista visual británico.

-1958: lanzamiento del satélite artificial soviético Sputnik 3 y en 1960 el Sputnik 4.

-1972: nace David Charvet, actor y cantante estadounidense de origen francés. Es conocido por participar en producciones como Baywatch, Melrose Place, Seduced and Betrayed, Prisoners of the Sun, entre muchas otras.

-2002: el equipo de fútbol español Real Madrid C. F. gana por novena vez la Copa de Europa.

-2004: Sudáfrica es elegido sede para la Copa Mundial de Fútbol de 2010, primer y único anfitrión africano de este evento.

-2010: el músico y compositor argentino Gustavo Cerati padeció un accidente cerebrovascular isquémico en el club Moulin Rouge en Caracas (Venezuela), que lo dejó en estado de coma por más de cuatro años.

Cerati finalmente fallecería el 4 de septiembre de 2014, a causa de un paro respiratorio, en la Clínica ALCLA de Buenos Aires.

-2012: muere el escritor mexicano Carlos Fuentes, intelectual y diplomático mexicano Carlos Fuentes, artífice del auge latinoamericano de los años sesenta y uno de los autores más destacados de su país y de las letras hispanoamericanas.

Es el autor de novelas como La región más transparente; La muerte de Artemio Cruz; Aura; Cambio de piel y Terra nostra; además de ensayos como La nueva novela hispanoamericana; Cervantes o la crítica de la lectura; El espejo enterrado; Geografía de la novela y La gran novela latinoamericana.

Recibió, entre otros, el Premio Rómulo Gallegos en 1977, el Cervantes en 1987, y el Príncipe de Asturias de las Letras en 1994; y fue nombrado Gran Oficial de la Legión de Honor en 2003; y en 2009, Caballero Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica.

Además, fue nombrado miembro honorario de la Academia Mexicana de la Lengua en agosto de 2014 y Doctor honoris causa por varias universidades, entre ellas Harvard, Cambridge y Nacional de México.

