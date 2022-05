Colombia: Papá de Yulissa niega que muerte sea accidental y responsabiliza al marido venezolano

Hay tristeza en el sector en donde residía Yulissa Paola Corro Correa, la joven de 23 años de edad muerta de un disparo en el barrio El Bosque, en el suroccidente de Barranquilla.

Todos coinciden en que Yulissa estaba feliz con su embarazo de gemelos.

Lo que se presentó por parte de las autoridades como una muerte accidental, para los familiares, no tiene nada de accidente.

Giovanni Corro Ortega, papá de la joven contó a Zona Cero que «él la maltrataba, pero él como tenía una pistola, la hija mía tenía temor de decirme a mí que él la golpeaba, porque él le decía a ella que como me dijera algo a mí, me iba a matar. Me iba a explotar. La hija mía por temor, no me decía nada a mí».

Don Giovanni hablaba de Gregory Alejandro Reyes, el venezolano de quién se había enamorado Yulissa y con quién convivía muy cerca a la casa de sus padres.

«Sí la golpeaba y él fue el que la mató porque ellos estaban encerrados en el cuarto», prosigue en su relato el papá de Yulissa.

«Cuando yo llegué él se iba a ir, pero se aturdió y dijo vamos a recogerla, pero yo quedé en shock y no la recogí. Un compañero mío la llevó», dijo.

Recordó que en ese momento «él llevaba la pistola en la pretina, con la que la mató. Llegaron al hospital, el amigo mío la metió y él huyó».

De Gregory, agregó que «él la golpeaba, le daba mala vida, pero ella tenía miedo de decirme las cosas porque él era muy guapo y tenía esa pistola, ya él le había pegado tiros a varios por aquí, y por temor de que no me hicieran un daño a mi, ella se quedaba calladita hasta que ayer me la mató», finalizó el papá de Yulissa.

