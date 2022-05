Un día como hoy, 13 de mayo en la historia: 1950, se realiza la primera carrera de Fórmula 1.

¿Qué ocurrió el 13 de mayo? El 13 de mayo es el 133.º día del año en el calendario gregoriano. Quedan 232 días para finalizar el año. Te presentamos algunos sucesos importantes que ocurrieron un día como hoy 13 de mayo.

-1830: Ecuador se independiza de la Gran Colombia. Tras la victoria de Antonio José de Sucre sobre los realistas españoles en la batalla de Pichincha el 24 de mayo de 1822, Ecuador se integró a la Gran Colombia, el estado presidido por Bolívar que abarcaba también a Venezuela, Colombia y Panamá.

No obstante, las luchas internas dentro de la Gran Colombia y los desacuerdos entre federales y centralistas llevaron a los ecuatorianos al desencanto con el proyecto bolivariano.

El 13 de mayo de 1830, un movimiento independentista proclama la secesión del Ecuador y su nacimiento como estado independiente. Se designó presidente al venezolano Juan José Flores.

-1846: el Congreso de los Estados Unidos declaró la guerra a México. Este fue el primer enfrentamiento bélico que ambas naciones tuvieron contra un país extranjero tras sus respectivas independencias. El conflicto se inició a consecuencia de las pretensiones expansionistas de los Estados Unidos, cuyo primer paso fue la creación de la República de Texas.

Otros detonantes fueron la entrada del ejército estadounidense en la zona comprendida entre los ríos Nueces y Bravo, y la demanda de indemnización al gobierno mexicano por los daños causados en Texas durante su guerra de independencia.

-1882: nace Georges Braque, pintor y escultor francés que fue, junto a Juan Gris y Picasso, uno de los representantes clásicos del cubismo.

En un principio, Braque fue miembro del fauvismo, pero cuando conoció la pintura de Cézanne, y sobre todo la carismática figura de Pablo Picasso, cambió definitivamente su estilo. Entre Picasso y Braque consiguieron que el cubismo se asentara como una de las vanguardias más sólidas para luego evolucionar hacia otros caminos.

A diferencia de Picasso, al que le gustaba representar la figura humana, Braque prefirió las naturalezas muertas para sus pinturas.

Pasó por las dos etapas del cubismo: el cubismo analítico, con la realidad descompuesta en facetas hasta el punto de ser irreconocible, captando los diferentes puntos de vista, y el cubismo sintético, donde introdujo novedades revolucionarias como el empleo del collage o la incorporación de caligrafías y números.

-1883: nace Georgios Papanicolaou, doctor griego. Fue inventor de la prueba de Papanicolaou, también llamada citología vaginal. Esta consiste en una exploración complementaria que se realiza para diagnosticar el cáncer cervicouterino.

-1888: en Brasil se prohíbe la esclavitud.

-1917: en Fátima (Portugal), según la religión católica, aparece la Virgen María a tres niños pastores, posteriormente se volvería la patrona de Portugal.

-1939: nace Harvey Keitel, actor estadounidense. Es reconocido por clásicos del cine como Reservoir Dogs, The Piano, Red Dragon, entre muchas otras.

-1941: nace Ritchie Valens, músico, cantante y guitarrista estadounidense de ascendencia mexicana. Aunque la carrera de Valens solo duró ocho meses, se convirtió en un pionero del rock and roll y un precursor del movimiento, tanto así que fue incluido en el Rock and Roll Hall of Fame en 2001.

Se anotó varios éxitos que hoy en día son hits recordados, en particular «La bamba», que originalmente es una canción popular mexicana de género musical son jarocho, la cual Valens transformó con un ritmo de rock and roll, siendo todo un éxito en 1958.

El 3 de febrero de 1959, conocido como ‘El día que murió la música’, Valens fallece en un accidente de avión en Iowa. El siniestro cobró la vida de los también músicos Buddy Holly y The Big Bopper. Con tan solo 17 años, la vida y trayectoria de Valens quedaron truncadas.

-1950: se realiza la primera carrera de Fórmula 1. El primer Gran Premio se realizó el 13 de mayo de 1950 en el circuito de Silverstone y fue ganado por el italiano Giuseppe Farina, consiguiendo además el campeonato de 1950 tras vencer a su compañero de equipo, el argentino Juan Manuel Fangio. Sin embargo, Fangio ganó el título en 1951, 1954, 1955, 1956 y 1957. Su racha fue interrumpida debido al bicampeonato del piloto Alberto Ascari, de la Scudería Ferrari. El período estuvo dominado por las escuderías dirigidas por fabricantes de automóviles —Alfa Romeo, Ferrari, Maserati y Mercedes Benz— que habían competido antes de la guerra.

-1950: nace Stevie Wonder, reconocido cantante, compositor y productor estadounidense. Siendo invidente desde la infancia, Wonder se ha convertido en uno de los más exitosos y reconocidos artistas en la compañía discográfica Motown, con más de 100 millones de discos vendidos.

Ha grabado diversos discos y sencillos que fueron aclamados por la crítica; también ha escrito y producido para otros artistas. Wonder toca diversos instrumentos como la batería, bajo, congas, y, más notablemente el piano, la armónica y el teclado.

-1956: nace Ravi Shankar Ratnam, líder humanitario y embajador de paz. Sus seguidores lo llaman Sri Sri Ravi Shankar, Guruyí o Gurudev. En 1981 fundó la organización humanitaria El Arte de Vivir, que ofrece cursos de respiración y desarrollo personal, y que se ha difundido en muchos países del mundo.

En 1997 fundó la Asociación Internacional para los Valores Humanos con sede en Ginebra (Suiza). Desde el año 2002, dicha organización figura con rango de consultor especial en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.

En el año 2010 fue nombrado por la revista Forbes como la quinta persona más influyente de la India y en el 2011 la UNESCO lo nombró como uno de los oradores más destacados del siglo.

«El amor no es una emoción. Es tu propia existencia» Sri Sri Ravi Shankar

-1958: en Estados Unidos, se registra la marca Velcro, creadores del reconocido cierre “velcro” o “cierre mágico”, inventado por George de Mestral, un ingeniero eléctrico suizo que tomó la idea de la naturaleza.

La idea se le ocurrió un día tras volver de una excursión de caza con su perro en los Alpes. Observó que los abrojos (semillas) de la bardana se le enganchaban en la ropa y en el pelo de su perro. Los examinó bajo el microscopio y descubrió cientos de «ganchos» que se enganchaban a cualquier cosa que tuviese un bucle, como la ropa, el pelo de los animales o el cabello.

Mestral vio la posibilidad de unir dos materiales de forma reversible de manera sencilla si lograba crear artificialmente los ganchos y cintas bucle. Algunas personas, como Steven Vogel o Werner Nachtigall consideran el gancho y bucle como un ejemplo fundamental de la inspiración en la naturaleza o la copia de los mecanismos naturales (biomímesis).

-1961: muere Gary Cooper, actor estadounidense. Es reconocido y considerado como uno de los iconos del cine gracias a películas como The Pride of the Yankees, Mr. Deeds Goes To Town, High Noon, Sergeant York, entre otras.

-1961: nace Dennis Rodman, exbaloncestista estadounidense en la NBA, más conocido por sus habilidades defensivas y reboteadoras.

Durante siete campañas consecutivas lideró la NBA en rebotes conseguidos por partido, lo que se convirtió en récord de la liga, y fue colocado en el equipo defensivo del año de la NBA también en siete temporadas.

Su fama creció aun más debido a su actitud irreverente y controvertida dentro y fuera de las canchas. Ha aparecido en varios programas de televisión y películas de cine.

-1981: mientras saludaba a los fieles en la plaza de San Pedro, el papa Juan Pablo II sufrió un intento de asesinato a manos de Mehmet Ali Ağca, quien le disparó a escasa distancia entre la multitud.

Tiempo después el terrorista fue perdonado públicamente por el pontífice en persona.

-1986: nace Lena Dunham, actriz y escritora estadounidense, conocida por participar en producciones como Girls, Nobody Walks, The Innkepers, Tiny Furniture, entre otras.

-1986: nace Robert Pattinson, actor británico. Comenzó su carrera actoral interpretando a Cedric Diggory en Harry Potter y el cáliz de fuego (2005).

Más tarde alcanzó reconocimiento mundial por interpretar a Edward Cullen, en las adaptaciones cinematográficas de la saga Crepúsculo (2008-2012).

-1995: la británica Alison Hargreaves se convierte en la primera mujer que corona el Everest sin oxígeno y sin ayuda de sherpas.

-1999: en el Estado de México se inaugura el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón.

-2011: un fuerte terremoto azota Costa Rica y es sentido en algunas costas del Pacífico y del mar Caribe.

-2016: Bethesda Softworks publica el videojuego Doom, de la serie de juegos Doom. Desarrollado por Id Software.

