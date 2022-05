Exempleada de Shakira lanzó fuertes acusaciones contra la artista

Shakira es una de las cantantes colombianas con mayor trayectoria en la industria musical, al punto que es considerada una estrella internacional. Y aunque su vida personal es de gran interés para quienes le siguen, son pocos los escándalos y polémicas que suele protagonizar.

Sin embargo, el nombre de la barranquillera ha sido tema de discusión en días recientes, por cuenta de una serie declaraciones que Cristina Cárdenas, una de sus antiguas empleadas, hizo sobre ella en un medio de comunicación de España.

De acuerdo con lo expuesto por la mujer, quien fue la encargada de coordinar los extras para algunos videos musicales de la artista, ‘Shaki’ no es tan humilde y buena persona como lo ha querido hacer ver. Inclusive, se atrevió a decir que sus malas actitudes con algunos colaboradores han hecho que le cojan cierto fastidio y ya nadie quiera ir a grabar con ella.

“A Shakira no se le puede mirar a los ojos, no le puedes hacer fotos, no le puedes hablar, no te puedes dirigir a ella, está prohibido ¡Ella es mandona! Un spot de Shakira, que podría durar cuatro horas por las tomas, termina tardando unas 17″, aseguró Cárdenas.

Click en el icono y síguenos en las redes:

infobae