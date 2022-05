Municipio Simón Bolívar: Realizan protesta para exigir que la red ambulatoria sea devuelta a Manuel Rosales

Vecinos de la parroquia Rafael Urdaneta del municipio Simón Bolívar protestaron en el ambulatorio Rural Sabana de La Plata donde exigían al gobierno nacional que se les sea devuelta los ambulatorios y pasen nuevamente al gobierno regional, ya que los tiene abandonado y con todas las carencias de médicos e insumos

“No podemos permitir que los ambulatorios sigan en manos del gobierno nacional, han pasado años de gestión y los gobernantes ni siquiera invirtieron en estos ambulatorios, no hay agua, el techo se está cayendo, no existen las condiciones para que nuestros vecinos sean atendidos. Exigimos que se nos respete el derecho a la salud pública, que los ambulatorios sean administrados por la gobernación del Zulia” puntualizó Yajaira Jiménez dirigente vecinal del sector.

El reclamo viene tras el proceso de centralización que tendrán los ambulatorios que pertenecían a la red ambulatoria de salud del estado Zulia, ambulatorios como Las Palmas, La Vaca, La Peña y Ezequiel Zamora, que ahora serán administrador por el gobierno nacional, despojando al gobierno regional y municipal de sus responsabilidades.

El deterioro de sus infraestructuras, la falta de atención médica, las desinversiones en estos establecimientos de salud son notables. Paredes agrietadas, baños insalubres, la carencia de mantenimiento se ven reflejados en cada uno de los centros ambulatorios.

“Vean las necesidades que tenemos en la comunidad, necesitamos el ambulatorio las 24 horas del día, los niños enfermos, no tenemos como salir a otros hospitales para que vean a los niños enfermos, tenemos 8 años esperando, no hay ni médicos, no hay ambulancias…” afirmo María García, denunciante.

Concluyeron que se mantendrán en las calles para seguir exigiendo el respeto a sus derechos, planifican continuar las protestas en los demás ambulatorios que fueron eliminados de la red ambulatoria regional y municipal.

