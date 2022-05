Nicolas Maduro: «Recuperación del salario será con bolívares orgánicos y limpios»

Este jueves, el presidente venezolano Nicolás Maduro, resaltó el proceso de recuperación de los salarios y pensiones que inició este año y que, aclaró, se realiza con «bolívares orgánicos y limpios».

Durante una reunión con miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela señaló: “Mejoramos la industria petrolera, la pusimos a tono, ahora con la primera mejoría viene el primer paso, llevar el salario mínimo a medio petro, y con ese medio petro todas las tablas salariales y de pensionas hacia arriba”.

El mandatario aseguró que el proceso de recuperación salarial “no lo va a parar nada ni nadie”.

“Iremos mejorando todo lo que hay que mejorar, todo lo que se va a recuperar y Venezuela seguirá su paso propio sin ayuda de nadie”, insistió.

Luego de culminada la primera etapa del diálogo social con presencia de la Organización Internacional de Trabajo – OIT- en el país, el presidente de Fedecámaras, Carlos Fernández, explicó que el aumento del salario mínimo depende de la productividad del Estado y la empresa privada, y no solamente de la voluntad del empleador.

El gobierno venezolano ha sido criticado en años anteriores por generar excesiva liquidez monetaria, con la emisión de dinero inorgánico para el pago de salarios y bonos sociales. Sin embargo, a la par de otras medidas, el Estado ha restringido el gasto social para enfocarse en la reducción de la inflación, lo cual ha sido reconocido como un avance por parte de expertos y empresarios del país.

El director de Datanálisis, José Antonio Gil Yepez, destacó recientemente: «Primera vez que un gobierno sin plata tiene la responsabilidad de no dar aumentos de sueldos un Primero de Mayo; es decir, de no repartir lo que no tiene».

