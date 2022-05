Adidas x Samba Boba Fett Sarlacc Pit, la más reciente apuesta de las tres rayas por Star Wars

La figura de Boba Fett sumó en historia gracias a la serie The Book of Boba Fett, de Disney Plus. El cazarrecompensas interpretado por Temuera Morrison dejó su huella en el Universo de Star Wars este año, y es la más reciente apuesta de Adidas en 2022.

Las Adidas x Samba Boba Fett Sarlacc Pit rinden homenaje a la “segunda vida” de Boba Fett, la que obtuvo al escapar del pozo del Sarlacc, como lo mostró la serie.

El Sarlacc de Jabba el Hutt, que habitaba el Gran Pozo de Carkoon en el Mar de Dunas de Tatooine, había sido la última morada de Boba Fett. Al menos, así ocurrió en el Episode VI – Return of the Jedi.

Para The Book of Boba Fett, se dio a conocer cómo se salvó el cazarrecompensas: gracias a su armadura.

Adidas rindió homenaje al escape de Fett del pozo del Sarlacc con estas zapatillas color marrón (específicamente Savanna / Mineral Red / Core Black), como el Mar de Dunas de Tatooine.

“La famosa escena en el pozo del Sarlacc”, narra Adidas en su descripción de los sneakers, “es una prueba de la indestructibilidad de Boba Fett”.

“Celebra su espectacular escapatoria de una muerte casi segura con esta zapatilla Adidas de Star Wars. Después sigue sus pasos con una silueta clásica actualizada con los colores del pozo en colaboración con Disney y Lucasfilm”.

Las características de las Adidas x Samba Boba Fett Sarlacc Pit

Adidas x Samba Boba Fett Sarlacc Pit

Las zapatillas están hechas de forro textil, con una parte superior de piel sintética y suela de goma.

Cuenta con un diseño que incluye un estampado de los tentáculos del omnívoro en el talón, con la silueta clásica de las Samba y el nombre Sarlacc cercano a las tres rayas de Adidas.

Adidas x Samba Boba Fett Sarlacc Pit

También posee una exclusiva plantilla estampada, evocadora de la escena legendaria en el pozo del animal.

Las Adidas x Samba Boba Fett Sarlacc Pit se lanzaron en abril pasado a un precio de 100 dólares, pero ya no están disponibles en las tiendas oficiales en línea. Páginas como GOAT las tienen aún en venta en 158 dólares.

