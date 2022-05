Un día como hoy, 2 de mayo en la historia: 1519 muere Leonardo Da Vinci, artista renacentista italiano.

¿Qué ocurrió el 2 de mayo? El 2 de mayo es el 122.º día del año en el calendario gregoriano. Quedan 243 días para finalizar el año. Veamos algunos sucesos importantes que ocurrieron un día como hoy 2 de mayo.

-1519 muere Leonardo Da Vinci, artista renacentista italiano. Extraordinario pintor, escultor, ingeniero, arquitecto y auténtico genio del Renacimiento considerado uno de los más grandes pintores de todos los tiempos.

«Amo a aquellos capaces de sonreír en mitad de los problemas». Leonardo da Vinci

-1536: Ana Bolena es encarcelada en la Torre de Londres, acusada de mantener relaciones con su propio hermano, con otros tres caballeros de la cámara privada y con un músico de la corte, además de conspirar con ellos contra la vida del rey. Todos fueron juzgados y acusados de alta traición.

Su culpabilidad nunca se pudo probar. El 19 de mayo Ana fue decapitada y pocos días después el que fuera su marido, Enrique VIII, se casó con Jane Seymour.

-1729: nace en Stettin, Prusia (actual Polonia) Catalina II «la Grande». En 1762, Catalina aprovechó un retiro de su esposo Pedro III para maquinar una conspiración que se llevó a cabo entre el 13 y 14 de julio de ese mismo año.

De este modo, la Guardia Imperial Rusa, al mando de Grigori Orlov, amante de Catalina, se rebeló, deponiendo a Pedro, y proclamando a Catalina como gobernante de Rusia. El golpe triunfó sin derramamiento de sangre. La emperatriz se mantuvo en el poder hasta su muerte en 1796.

-1808: El pueblo de Madrid se rebeló contra la ocupación francesa en la capital y acabó echándolos de la Península Ibérica.

-1812: ocurre el rompimiento del Sitio de Cuautla, en Morelos, México. 6.000 milicianos al mando del insurgente mexicano José María Morelos logran alcanzar la ciudad de Cuautla en enero de 1812. Pero una fuerza realista de 7.000 soldados al mando del Félix María Calleja lo rodea y pone sitio a los rebeldes.

Durante sesenta y dos días las tropas de Morelos resisten e intentan romper el cerco, pero en cada oportunidad las fuerzas realistas, mucho mas poderosas, les obligan a regresar a Cuautla.

Finalmente, en la noche del 2 de mayo Morelos ordena a sus tropas, diezmadas por el hambre y las epidemias, que intenten salir de la ciudad. Logran su objetivo y la ciudad vuelve a manos españolas.

-1892: nace Manfred von Richthofen, mejor conocido como Barón Rojo, fue un aviador militar alemán. Fue el piloto que consiguió derribar ochenta aeroplanos enemigos durante la Primera Guerra Mundial antes de ser abatido la mañana del 21 de abril de 1918 cerca del río Somme, en el norte de Francia.

Héroe de los alemanes, respetado por sus enemigos durante la Primera Guerra Mundial, permitía escapar a sus víctimas malheridas. Su unidad fue responsable del derribo de 151 aviones británicos, contra 66 de las propias, durante el mes de abril de 1917. Por ello recibió la medalla Pour le Mérite.

Sus aviones, el caza biplano Albatros D.II y luego el triplano Fokker Dr.I, le permitían una amplia capacidad de maniobras y piruetas. Sin embargo, la mayoría de sus victorias en combates aéreos las consiguió en un avión tipo Albatros.

-1927: en Hollywood se funda la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

-1928: el papa Pío XI desaprueba la celebración de competiciones deportivas femeninas en Roma.

-1931: en Alemania, Hitler suprime los sindicatos libres.

-1933: en Escocia se avista por primera vez el llamado monstruo del Lago Ness. Ese día nace la popular leyenda.

-1968: en París, se da Mayo francés, caracterizado por una serie de protestas estudiantiles de izquierda, contrarios a la sociedad de consumo, a los que posteriormente se unieron grupos de obreros industriales, los sindicatos y el Partido Comunista Francés. Como resultado, tuvo lugar la mayor revuelta estudiantil y la mayor huelga general de la historia de Francia, y posiblemente de Europa Occidental, secundada por más de nueve millones de trabajadores.

El hecho estuvo vinculado con el movimiento hippie que se extendía en aquel entonces. Todos los sucesos de mayo y junio en Francia se encuadran dentro de una ola de protestas protagonizadas, principalmente, por sectores politizados de la juventud que recorrió el mundo durante 1968.

Estos acontecimientos se extendieron por la República Federal Alemana, Suiza, España, México, Argentina, Uruguay, Estados Unidos, Checoslovaquia e Italia, ampliando así la escala del antiguo refrán del siglo XIX que afirma que «Cuando París estornuda, toda Europa se resfría».

-1972: nace Dwayne Johnson, mejor conocido como «La Roca», exluchador profesional y actor estadounidense.

Es bien conocido por destacar como luchador en diez Campeonatos Mundiales: ocho como Campeón de la WWE y dos como Campeón de la WCW. También fue dos veces Campeón Intercontinental de la WWF y cinco veces Campeón Mundial en Parejas, además de alzarse como ganador del Royal Rumble 2000.

Luego de algunas apariciones en TV, saltó a la gran pantalla en el exitoso filme The Mummy Returns (2001), como el Rey Escorpión, que cosechó la precuela El Rey Escorpión (2002).

También ha participado en Reno 911!: Miami (2007), Superagente 86 (2008), Journey 2: The Mysterious Island (2012), G.I. Joe: Retaliation (2013), Fast & Furious 6 (2013), Moana (2016), The Fate of the Furious (2017), Baywatch (2017), Jumanji: Welcome to the Jungle (2017) y Rampage (2018), entre otras.

-1975: nace David Beckham, futbolista, modelo y empresario británico.

-1983: científicos australianos implantan con éxito en una mujer un embrión congelado.

-1997: en Reino Unido, Tony Blair es elegido primer ministro. Es el primer ministro más joven en 185 años.

-1998: en Bruselas se crea el Banco Central Europeo para definir y ejecutar la política monetaria de la UE.

-2011: un equipo de fuerzas militares estadounidenses declara haber localizado y matado a Osama bin Laden.

