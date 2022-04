Consulta el horóscopo de hoy 29 de Abril del 2022

Si usted nació hoy:

Es vivaz y resulta encantador e irresistible a los demás. Por lo general tiene una atractiva apariencia física. Area de trabajo en las que puede tener éxito son actuación, escritos creativos y ventas. Tiene tendencia a deprimirse aún cuando está alegrando a los demás. La amistad es importante para usted.

Aries (de marzo 21 a abril 20)

No es lógico quejarse si no puede accceder a un entrete-nimiento costoso. Aténgase a su presupuesto. Aclarará un malentendido. No hiera sentimientos.

Tauro (de abril 21 a mayo 20)

Sucesos inesperados en lo laboral le resultarán favorables. Posibilidad de nuevo amor al combinar encanto e iniciativa. Encuentro casual muy informativo.

Géminis (de mayo 22 a junio 21)

Estará lleno de carisma y eso le dará nuevos beneficios a su carrera. Sea agresivo para conseguir lo que ambiciona. El ser amado le dará una sorpresa.

Cáncer (de junio 22 a julio 23)

Las horas de la noche serán favorables para una salida especial con el ser amado, le levantará el espíritu. Preocupación por finanzas.

Leo (de julio 24 a agosto 23)

Estará activo pero en forma reservada, haciendo planes que le asegurarán una buena recompensa financiera. Nuevos amigos llegan a su vida.

Virgo (de agosto 24 a septiembre 23)

Dedique tiempo a sí mismo. Los planes de viaje con un amigo podrían sufrir cambios que le desilusionaran. En el trabajo lo mejor es el perfil bajo.

Libra (de septiembre 24 a octubre 23)

Se expresará muy bien y el momento es excelente para dar a conocer sus ideas. Estará satisfecho con los resultados de una conversación familiar.

Escorpio (de octubre 24 a nov. 22)

Momentos muy activos en el plano social. Acepte una in­vi­ta­ción especial a una fiesta. Los nuevos contactos que haga le serán muy valiosos más adelante.

Sagitario (de nov. 23 a diciembre 21)

Sus percepciones serán positivas y beneficiosos y tendrán gran impacto entre sus compañeros de trabajo. Amistad re­confortante. El amor se renueva.

Capricornio (de dic. 22 a enero 20)

Sus perspectivas intelectuales se expandirán hacia nuevas áreas. Hallará la respuesta a una cuestión legal engañosa en el trabajo. Momento para viajes.

Acuario (de enero 21 a febrero 19)

Posibles oportunidades románticas de matrimonio. Es un buen momento para dedicarse a la música o al arte. Com­promiso social con una feliz sorpresa.

Piscis (de febrero 20 a marzo 20)

Su terca adhesión a su forma de ser hará difícil la comunicación. Haga un esfuerzo y muéstrese más flexible. Las ideas ajenas también serán válidas.

Click en el icono y síguenos en las redes:

noticiascol.com / agencias