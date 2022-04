Un día como hoy, 27 de abril en la historia: 1791 nace en Charlestown (EE.UU.) Samuel Morse, inventor estadounidense constructor del telégrafo electromagnético

¿Qué ocurrió el 27 de abril? El 27 de abril es el 117.º día del año en el calendario gregoriano. Quedan 248 días para finalizar el año. Hoy te traemos una lista de sucesos importantes que ocurrieron un día como hoy 27 de abril.

-Se conmemora el Día Mundial Del Diseño Gráfico. Este día se celebra por iniciativa del Consejo Internacional de Asociaciones de Diseño Gráfico (Icograda) y la Organización de Naciones Unidas. Esta asociación fue fundada en el año 1963 en la ciudad de Londres (Reino Unido).

El diseño gráfico es una profesión cuya actividad es la acción de concebir, programar, proyectar y realizar comunicaciones visuales, producidas en general por medios industriales y destinadas a transmitir mensajes específicos a grupos sociales determinados.

Esta es la actividad que posibilita comunicar gráficamente ideas, hechos y valores procesados y sintetizados en términos de forma y comunicación, factores sociales, culturales, económicos, estéticos y tecnológicos.

También se conoce con el nombre de “diseño en comunicación visual”, debido a que algunos asocian la palabra gráfico únicamente a la industria gráfica, y entienden que los mensajes visuales se canalizan a través de muchos medios de comunicación.

-1521: Fernando De Magallanes, navegante portugués, muere en la isla de Mactán (Filipinas) durante un combate entre tribus rivales.

-1656: muere Gerard van Honthorst, pintor caravaggista flamenco.

-1791: nace en Charlestown (EE.UU.) Samuel Morse, inventor estadounidense constructor del telégrafo electromagnético. En 1844 envió su primer mensaje público.

-1810: en Alemania, Ludwig Van Beethoven compone su famosa pieza para piano Para Elisa. Für Elise, según el título original en alemán es una bagatela para piano solo, compuesta en La menor. Es una de las obras más conocidas del compositor.

-1835: a lo largo de la costa de Perú, Charles Darwin inicia un viaje por tierra.

-1848: en Francia se promulga el Decreto de abolición de la esclavitud.

-1908: con la presencia de 22 países y 1.971 deportistas, se inauguran en Londres (Reino Unido) las IV Olimpiadas de la Era Moderna. Se clausuraron el 31 de octubre del mismo año.

-1941: en Grecia ―en el marco de la Segunda Guerra Mundial― las tropas nazis alemanas invaden la ciudad de Atenas.

-1986: la ciudad de Prípiat es evacuada tras el accidente de Chernóbil.

-1987: nace William Moseley, actor Inglés reconocido por su participación en The Chronicles of Narnia, Run, The Royals, The Silent Mountain, entre otras.

-1989: en Jordania, Hussein de Jordania anuncia convocatoria de elecciones.

-1992: Serbia y Montenegro proclaman la nueva República Federal de Yugoslavia.

-1994: en Sudáfrica se celebran las primeras elecciones multirraciales libres, poniendo fin al apartheid. Además Nelson Mandela gana las elecciones surafricanas después de haber pasado 27 años en la cárcel por estar en contra del apartheid (política de separación de razas).

-2005: tras cuatro horas de vuelo, aterriza en el aeropuerto de Blagnac (Francia), el Airbus A380.

Se trató del mayor avión de pasajeros jamás construido, un gigante del aire con dos plantas y capacidad para transportar entre 500 y 800 pasajeros, dependiendo de la configuración que desee escoger la compañía aérea compradora.

-2010: el ex dictador panameño Manuel Antonio Noriega es extraditado a Francia desde una cárcel en Miami.

-2014: en la Ciudad del Vaticano, son canonizados los papas Juan XXIII y Juan Pablo II por el Papa Francisco.

