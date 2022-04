Nicolas Maduro amenaza con imponer un «protector» en la gobernación del Zulia

En transmisión en vivo desde el monitoreo producto de la situación de las fuertes lluvias que afectan a varias regiones del país, *Nicolás Maduro* amenazó con imponer un protector para el estado Zulia ya que, supuestamente, no había comunicación con el mandatario regional, no obstante el dirigente chavista informó a los pocos minutos que ya había contactado a Manuel Rosales para atender la crisis.

«Si el gobernador no aparece sin protector no podemos ayudar al pueblo del Zulia. No tengo protector del Zulia porque fue una garantía de las megaelecciones», dijo Maduro, pero instantes después informó que Rosales de había comunicado con Delcy Rodríguez.

«Ya el gobernador Manuel Rosales se comunicó. La Vicepresidenta se comunicará con él, necesitamos coordinación, del Zulia sale el alimento de nuestra patria. Hay que atender a todo el mundo, Ceballos ve al Zulia.

