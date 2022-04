Municipio Valmore Rodriguez: Continúa plan de limpieza de los distintos drenajes

Ante la evidente amenaza de posibles inundaciones en el Municipio Valmorense, este lunes 26 de abril el Gobierno Municipal, sigue con la limpieza de las bocas de visita de Drenajes Primarios, así como Drenajes Secundarios y Terciarios obstruidos por gran cantidad de maleza, árboles, desechos sólidos y todo tipo de basura acumulada en los mismos por varios.

Acción que nos hemos visto en la obligación de hacer, manifestó el Ing Jhon Ziccardi, máxima autoridad de la entidad, ya que el Municipio no cuenta con grandes recursos para atender una situación crítica que se puede presentar, de no asumir con antelación éstas medidas.

Si bien no hemos llegado a un estado de emergencia, no es menos cierto que la amenaza real de que las precipitaciones continúen existe y que en la medida que avancen produzcan consecuencias mayores también es evidente, tal como podemos observar en otros municipios del estado.

Cabe destacar que mi responsabilidad como burgomaestre no es atender todas las áreas abordadas, ya que algunas corresponden a la Gerencia de Diques y Drenajes de la industria petrolera, sin embargo es inhumano el no hacer lo requerido para minimizar las consecuencias adversas ante la falta de respuesta de PDVSA, al no acometer con prontitud estos trabajos de mantenimiento y limpieza.

Por ello, seguimos abordando la limpieza de las bocas de visita que están en el drenaje que se encuentra ubicado en la Calle Los Rosales, detrás del campo residencial Belmonte, una ubicada a su inicio y otra en la mitad del mismo, faltando una tercera al final del mencionado drenaje. Otro trabajo efectuado es el drenaje ubicado en el Barrio Rómulo Gallegos.

Además, se realizaron limpieza de drenajes menores localizados en el Campo Residencial Lídice, mientras que otra cuadrilla atendió el drenaje del Campo Residencial Junin, donde era imposible corrieran las aguas de lluvia. La idea es continuar y así aspiramos hacerlo pronto, pero conjuntamente con PDVSA, para dar celeridad a la labor emprendida.

Finalmente, deseo hacer un llamado a todos los valmorenses en unir esfuerzos con la administración local en cuanto a tomar conciencia de no hacer botes de basura en lugares públicos, sobre todo en estos desagües, aliviaderos para nuestras comunidades en los periodos de fuertes lluvias.

