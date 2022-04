Consulta el horóscopo de hoy 26 de Abril del 2022

Si usted nació hoy:

Es extremadamente talentoso y sagaz para subsistir por si mismo. Su personalidad es impactante, lo cual generalmente le resulta muy valioso para sus aspiraciones laborales. Es algo impulsivo y aventurero y en ocasiones puede llegar a la terquedad. Los negocios asociados a las artes con frecuencia le atraen y también puede ser muy creativo.

Aries (de marzo 21 a abril 20)

Posibilidad de aclarar una confusión antes de terminar el día. En lo laboral causará excelente impresión en quienes trate. Celebrará un triunfo esta noche.

Tauro (de abril 21 a mayo 20)

Será llamado para ayudar a un amigo a salir de un problema. Favorable para las actividades hogareñas y solucionar pro­blemas de pareja.

Géminis (de mayo 22 a junio 21)

Es un buen día para disfrutar de recreciones. Trate de no excederse en gastos. Posibilidad de concurrir a una fiesta que se prolongará hasta altas horas.

Cáncer (de junio 22 a julio 23)

Aunque tendrá dudas sobre si invitar a su casa gente que vive lejos, estará muy contento con sus compromisos sociales. Su hogar es centro de actividad.

Leo (de julio 24 a agosto 23)

Social y románticamente el mundo es suyo. Si planea una reunión, buscar beneficios para su carrera será lo último que deba tener en mente.

Virgo (de agosto 24 a septiembre 23)

Se mostrará avaro en lo barato y gastará demasiado en lo caro. En el trabajo una demora no debe causarle preocupación. Haga vida social sin extravagancias.

Libra (de septiembre 24 a octubre 23)

Podría tener temor de equivocarse hoy. Pero una vez que empiece una tarea se dará cuenta de que no es tan difícil como usted pensaba.

Escorpio (de octubre 24 a nov. 22)

Podría presentar algunas soluciones prácticas en el trabajo, lo cual inspirará tanto admiración como envidia. Dedique tiempo a un familiar abandonado.

Sagitario (de nov. 23 a diciembre 21)

Su intuición le será favorable en el trabajo, pero no mezcle negocios y placer. Evite discusiones por pequeñeces. So­lu­ción a problema doméstico.

Capricornio (de dic. 22 a enero 20)

Buen día para dedicarse a las tareas domésticas. Pero no pierda demasiado tiempo en un solo objetivo. Lo mejor sería hacer un poco de cada cosa.

Acuario (de enero 21 a febrero 19)

La gente no le prestará atención, pero un amigo, no solo le escuchará, sino que también le dará un gran consejo. No sería lo que esperaba, pero le convendría.

Piscis (de febrero 20 a marzo 20)

Aunque su agenda laboral se ve alterada, podrá cumplir con lo que se propuso. Supere su desgano. No escuche a los demás y siga con su creatividad.

