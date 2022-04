Algunos trabajadores de Cantv desconectan el servicio para luego cobrar al suscriptor la reconexión

El presidente de la estatal telefónica Cantv, Jesús Aldana Quintero, reconoció que aunque es cierto que algunos trabajadores de la empresa desconectan el servicio con el propósito de cobrarle al suscriptor la reconexión, desde 2020, unos 300 han sido despedidos por este motivo y, cuando ha correspondido, puestos a la orden de la justicia.

«También conseguimos gente que no era de Cantv usando uniforme de Cantv y que están presos, en su mayoría. Es un proceso de investigación que venimos formulando desde 2020 y que ha traído sus consecuencias para ese tipo de accionar», aseguró este lunes el funcionario, en una entrevista con Venezolana de Televisión.

A su parecer, quienes incurren en esa clase de prácticas, son «víctimas de la guerra irregular que estamos viviendo». «En un proceso donde hay necesidades generadas por un bloqueo, por una aplicación de medidas coercitivas unilaterales, la persona que no tenga sus valores y principios bien fundamentados, cae en este tipo de acciones», argumentó.

De otro lado, Aldana precisó que la telefónica dispone de un núcleo en la Universidad Experimental de las Telecomunicaciones e Informática, que junto al Centro de Entrenamiento de Telecomunicaciones, será el mecanismo que se utilice para formar a los trabajadores en una ética más comprometida con los usuarios.

Destacó, asimismo, que la relación comunidad-Cantv, que se alimenta «a través de las Mesas Técnicas de Telecomunicaciones», se ha venido reforzando en el Congreso de los Servicios, de manera tal que ahora la ciudadanía denuncia directamente las irregularidades, pues sabe que se tomarán acciones al respecto.

«Antes se denunciaba y prácticamente no había la acción contundente, pero ahorita, con los órganos de seguridad. La Fiscalía inclusive está interviniendo en el proceso. ¿Para qué? Para mejorar lo que es la credibilidad de la empresa y darle a conocer a la gente que no es que todos los de Cantv hacen eso. No, es un número determinado, muy pequeño en comparación con el universo de Cantv, que hace eso», afirmó.

