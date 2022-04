No te sirvo no te cobro: El proceso que activa CANTV para usuarios que reporten su avería

En las últimas semanas, una información difundida por la compañía telefónica CANTV sobre el corte de servicio a aquellos clientes que después de 60 días no cancelen su factura, ha generado diversas reacciones.

Al respecto, el presidente de la compañía, Jesús Aldana, explicó que antes de cortar la línea, CANTV debe cumplir con un procedimiento establecido por Conatel.

«Yo no puedo cortar el servicio de un usuario si no cumplo con los criterios establecidos. Conseguimos un numero considerable de usuarios que tenían 6, 7 y 8 meses sin cancelar su factura, por eso tomamos la decisión de anunciar que, a aquellos que no estén al día se les cortará el servicio. Sin embargo, eso obedece a un proceso de negociación. Si en 60 días no hay un reporte del usuario que explique que tiene una avería y exponga su situación, procedemos a cortarlo. Igualmente, habrá una llamada o citación para establecer un acuerdo de pago y revisar el caso», detalló el funcionario este lunes en una entrevista.

La alternativa para los usuarios, es reportar a tiempo la avería, a través del sistema CATI por la página web de CANTV. «Con ese reporte, el sistema lo agarra y si se verifica la veracidad de la información, pasa a un proceso de no te sirvo no te cobro, es decir que, a la persona que hace el reporte dejamos de cobrarle el servicio desde el momento que hace el reporte».

Aldana señaló que, entre las metas que tienen, está que una vez hecho el reporte, en 72 horas debería estar resuelto, «no lo hemos logrado pero hacia eso estamos trabajando», dijo.

Por otra parte, destacó que la estrategia de la compañía telefónica estatal es; «mantener lo que tenemos, recuperar capacidad y avanzar en la expansión, la cual viene dada por el paso del cobre a la fibra óptica, porque económicamente es mas beneficiosa y en cuanto a calidad del servicio es mucho más óptima».

LOGROS DE CANTV

De acuerdo a su presidente, CANTV conectó los servicios de telecomunicaciones a 38.808 nuevos suscriptores durante labores técnicas realizadas en el primer trimestre del año 2022.

También informó que a partir del 1 de mayo agregarán 200 Gbps a su capacidad de enlaces internacionales de Internet.

En materia de atención de averías, señaló que en el primer trimestre del año se restableció el servicio a más de 345.000 usuarios en el país. Indicó, que desde 2020 han sido reconectados 458.000 suscriptores en zonas afectadas por el hurto y vandalismo.

