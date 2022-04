Colombia: Hallan muertos a dos hermanos de nacionalidad venezolana

Las dos víctimas fueron encontradas en una zona inhóspita de una vereda de ese municipio del Departamento del Magdalena. Las autoridades iniciaron las respectivas investigaciones para esclarecer las causas del crimen.

Hay conmoción y consternación luego de la muerte de dos hermanos que fueron hallados sin vida en una zona inhóspita de la vereda Las Casitas del municipio de Remolino, Magdalena.

Las autoridades dijeron que las víctimas fueron reportadas con los nombres de Abelardo José y Alejandro José Uriibari López, cuyos cadáveres estaban en avanzado estado de descomposición.

Informaciones conocidas por AJÁ & QUÉ señalan que los dos integrantes de la misma familia quien eran naturales de Venezuela, partieron de su casa ubicada en el barrio Zurdi de Barranquilla con el fin de realizar varias diligencias personales.

Desde ese momento, la angustia y la zozobra se apoderó de sus familiares por cuanto no regresaron más a la casa.

Fue entonces que, pasadas dos semanas, un tío de los hermanos fue notificado que habían aparecidos sus cuerpos en ese lugar de esa población ribereña.

“Nosotros no podemos creer lo qué pasó ya que ellos se dedicaban nada más a trabajar, no se les conocía malas mañas. Por ello, esperamos que las autoridades realicen las respectivas indagaciones del caso para que este hecho no quede en la impunidad”, indicó el familiar.

Ante esta situación, una comisión de la Sijín de la Policía del Magdalena se desplazó al sitio y realizó la inspección técnica de los cadáveres que fueron llevados hasta la morgue de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la capital del Atlántico donde se practicó el procedimiento de las necropsias de rigor.

Las exequias tendrán cumplimiento la tarde de hoy miércoles, de acuerdo con lo informado por los familiares.

