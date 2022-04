Consulta el horóscopo de hoy 18 de Abril del 2022

Si usted nació hoy:

Posee un gran sentido de responsabilidad y trabaja bien en equipo. Su visión de lo social podría llevarle hacia la política. Su constancia para el trabajo duro es lo que al final le hace triunfar. Pero no se esforzará tanto si su corazón no estuviera en lo que hace. Por lo tanto es importante que elija una carrera que no le sea beneficiosa sólo financieramente sino que también le satisfaciera espiritualmente.

Aries (de marzo 21 a abril 20)

Se mostrará amistoso, pero serio. Los demás estarán impresionados por su encanto y también por su rectitud. Siempre está cuando se le necesita.

Tauro (de abril 21 a mayo 20)

En el amor, la fantasía dará lugar a ver las cosas con claridad. Muestre sus inquietudes sin hacer despliegue de mal carácter. Un niño necesita atención.

Géminis (de mayo 22 a junio 21)

Se sentirá entusiasta acerca de un proyecto nuevo y estará en todo de acuerdo con sus amigos. Las cosas le saldrán bien, pero no sea impulsivo.

Cáncer (de junio 22 a julio 23)

Mántengase mentalmente ocupado para evitar una tendencia a soñar despierto. Un problema con un compañero aún le preocupará. Noche tranquila.

Leo (de julio 24 a agosto 23)

Posibilidad de un aumento pronto, pero aun tendrá dudas sobre su posición o sus ambiciones. Mantenga su vida ho­gareña y su trabajo separados.

Virgo (de agosto 24 a septiembre 23)

Todo deberá ser investigado en el trabajo, no dé nada por seguro. Si les diera oportunidad los demás se aprovecharían de usted. No se muestre impaciente..

Libra (de septiembre 24 a octubre 23)

El hogar será el centro de sus activiades. Tareas físicas y mentales serán parte de su día. Atienda sus reponsabilidades familiares por la noche.

Escorpio (de octubre 24 a nov. 22)

Sus amigos serán muy importantes para usted. Sentirá que uno de ellos no le presta atención. Las perspectivas de éxito laboral le pondrán en accción.

Sagitario (de nov. 23 a diciembre 21)

Posible frustración en lo laboral, pero eso no será el fin del mundo. Reagrupe sus fuerzas. Por la noche, invitación a viajar o una cita amorosa.

Capricornio (de dic. 22 a enero 20)

El aire fresco y el ejercicio le estimulará mentalmente. Poner un tiempo para cada cosa será esencial. Sabrá cuando hablar o seguir un ejemplo.

Acuario (de enero 21 a febrero 19)

La suerte le ayudará en lo financiero. Posible preocupación por un asunto a distancia. Su filosofía será puesta a prueba. No deje que alguien le altere.

Piscis (de febrero 20 a marzo 20)

Podría ser un caso de terquedad en vez de convicciones firmes. Avances financieros favorables. Sus amigos estarán de acuerdo con usted esta noche.

