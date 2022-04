Un día como hoy 17 de abril en la historia: 2014 muere Gabriel García Márquez, escritor colombiano, Premio Nobel de Literatura en 1982 (n. 1927).

¿Que ocurrió el 17 de abril? El 17 de abril es el 107.º día del año en el calendario gregoriano y el 108.º en los años bisiestos. Quedan 258 días para finalizar el año. Hoy te traemos algunos de los sucesos más destacados que ocurrieron un día como hoy 17 de abril en la historia.

-1695 en Ciudad de México muere Sor Juana Inés de la Cruz, religiosa católica, poeta y dramaturga mística mexicana. Por la importancia de su obra, recibió el sobrenombre de «El Fénix de América».

Entre sus obras se cuentan montones de poemas galantes, poemas de ocasión para regalos o cumpleaños de sus amigos, poemas de vestíbulo sobre pies o consonancias sugeridos por otros, letras para cantarse en diversas celebraciones religiosas, y dos comedias llamadas Amor es más laberinto y Los empeños de una casa.

Sor Juana aparece en los billetes mexicanos de alta denominación. Es la única artista que aparece en los billetes, aparte de Nezahualcóyotl, también poeta. Inicialmente apareció en los billetes de mil pesos, que con la inflación terminaron volviéndose monedas.

Después del recorte de los tres ceros al peso, Sor Juana salió de circulación brevemente, para reaparecer en los billetes de doscientos. Sor Juana fue una niña precoz. A los tres años aprendió a leer junto a su abuelo materno, Pedro Ramírez.

-1790: muere Benjamin Franklin, político, científico e inventor estadounidense (n. 1706), considerado uno de los padres de la independencia norteamericana, muy conocido por ser el inventor del pararrayos.

-1888: en Inglaterra se constituye la Liga de Fútbol Profesional, formada por doce equipos.

-1895: muere Jorge Isaacs, escritor colombiano (n. 1837). La obra literaria de Isaacs se reduce al libro de poemas que publicó en 1864 y a su única novela, María (1867), considerada una de las obras más destacadas de la literatura hispanoamericana del siglo XIX.

-1924: se crea la Metro-Goldwyn-Mayer, fusión de Metro Pictures, Goldwyn Pictures, y la Louis B. Mayer Company.

-1941: en Belgrado, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el ejército yugoslavo se rinde ante la superioridad del ejército nazi. El rey Pedro II huye a Atenas y de allí partirá hacía su exilio en Londres. La Wehrmacht (nombre que recibe el ejército alemán) hace 334.000 prisioneros.

-1964: en el New York World’s Fair, la Ford Motor Company presenta el Ford Mustang.

-1964: Jerrie Mock se convierte en la primera mujer en dar la vuelta al mundo por el aire.

-1969: Sirhan Sirhan es detenido por el asesinato de Robert F. Kennedy.

-1970: en el marco del Programa Apolo, la tripulación del Apolo 13 vuelve a la Tierra a salvo.

-1972: nace Jennifer Garner, actriz estadounidense (Alias , Daredevil, Juno, Dallas Buyers Club).

-1974: nace Victoria Beckham, cantante británica de la banda Spice Girls.

-1975: en Camboya, los Jemeres Rojos toman el poder al capturar la capital Phnom Penh y derrocar al general Lon Nol, que regía dictatorialmente el país desde 1970. Concluye de este modo la guerra civil pero comienza una era totalitaria de horrores conocida como el «genocidio camboyano» en el que fueron exterminadas entre dos y tres millones de personas.

-1982: la reina Isabel II concede la completa autonomía constitucional a Canadá.

-1985: nace la actriz estadounidense Rooney Mara (Social Network, The Girl with the Dragon Tattoo).

-2014: muere Cheo Feliciano compositor y cantante puertorriqueño de salsa y bolero (n. 1935).

-2014: muere Gabriel García Márquez, escritor colombiano, Premio Nobel de Literatura en 1982 (n. 1927). Creador de obras clásicas como Cien años de soledad, El amor en los tiempos del cólera, El coronel no tiene quien le escriba, El otoño del patriarca o Crónica de una muerte anunciada.

-2019: Fallece Alan García, abogado peruano (n. 1949). García fue presidente electo de Perú en dos ocasiones. La primera entre 1985 y 1990 y la segunda entre 2006 y 2011.

