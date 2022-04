Consulta el horóscopo de hoy 15 de Abril del 2022

Si usted nació hoy:

Tendrá más de una vocación aunque los problemas humanitarios son los más importantes en su corazón. Posiblemente cuando todo estuviera dicho y hecho se sentirá atraído por la política. Tiene potencial para dejar su marca en la historia, por lo que debería seguir esta inclinación. En el plano del amor suele tener varios intereses antes de comprometerse a formar un hogar.

Aries (de marzo 21 a abril 20)

Una invitación social no le reportará las implicaciones laborales que esperara. Tal vez porque cierta gente no quiere hablar del tema. Espere un poco.

Tauro (de abril 21 a mayo 20)

Un allegado podría enredarle en su problemas personales de los que le será difícil librarse. Sus esfuerzos por ayudar a los demás le extenuarán.

Géminis (de mayo 22 a junio 21)

Momento para aprovechar en lo referido a trabajo. Las nuevas oportunidades resultarán muy prometedoras y deberán investigarse. Alguien le ayudará.

Cáncer (de junio 22 a julio 23)

Los planes sociales o de viajes hechos para el fin de semana estarán sujetos a cambios, debido a circunstancias imprevistas. Sea flexible y comprensivo.

Leo (de julio 24 a agosto 23)

Día favorable para actividades junto a su familia. Se sentirá feliz renovando sentimientos románticos son su pareja, pero no olvide sus problemas domésticos.

Virgo (de agosto 24 a septiembre 23)

En lo laboral podrán existir ciertas dudas. En el amor se sentirá algo frustrado, pero la vida social se presenta muy atrayente para esta noche.

Libra (de septiembre 24 a octubre 23)

Quienes le rodean notarán que se muestra distraído durante la mañana, pero no le presionarán. Esfuércese por suspenderlo para beneficio de todos.

Escorpio (de octubre 24 a nov. 22)

Momento para poner en práctica su habilidad para solucionar problemas. Su sentido común será su aliado. La familia no se mostrará muy cooperativa.

Sagitario (de nov. 23 a diciembre 21)

Estará muy eficiente y productivo en el trabajo, aunque los detalles de una tarea aún no fueran claros. Sus familiares necesitan su comprensión.

Capricornio (de dic. 22 a enero 20)

Será mejor pensar antes de actuar en el plano del amor. Su ego estará fuera de control y podrá hacerle mostrarse egoísta. Un amigo le hará ver la realidad.

Acuario (de enero 21 a febrero 19)

Trate de no involucrarse en lo que estuviera sucediendo en el trabajo. No le concierne y su ayuda no será necesaria. Oportunidad de viajar poco común.

Piscis (de febrero 20 a marzo 20)

Un amigo podrá ofenderse con facilidad por un comentario que usted hiciera. Discúlpelo lo antes posible. Comienza un período muy romántico.

Click en el icono y síguenos en las redes:

noticiascol.com / agencias