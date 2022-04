Municipio Jesús María Semprúm: Comunidades indígenas exigen nuevas elecciones municipales

El pasado 3 de abril, se llevó a cabo, en el municipio Jesús María Semprúm, la actividad del debate de las 3R.Nets, concentrando de esta manera, a más de mil indígenas de los pueblos Wayú, Yukpa y Barí.

La actividad no fue del todo favorable, para el alcalde Wuyhsmans González. Desde entonces los pueblos originarios que hacen vida en esa tierra, no han cesado en la búsqueda de respuesta, pica y se extiende la situación.

En esa oportunidad, comunidades indígenas, exigían elecciones municipales, asegurando, que las bases del PSUV en Semprúm, desconocen la investidura del burgomaestre actual, que pertenece, “Según sus declaraciones” a otro partido político y con el que se enfrentaron en comisiones electorales anteriores.

Este domingo, el pueblo indígena, que hace vida en el municipio, volvió a las calles, con el propósito de exigir respuestas ante sus peticiones, con el lema “las bases del PSUV Exigimos elecciones”Organizados y con pancartas, tomaron las calles; -enviando saludos al presidente, expresaron, que la protesta, era con el fin de exigir respeto, como pueblo indígena.

“Estamos en protesta, porque somos un pueblo indígena, que exigimos respuestas, somos originarios de esta tierra, y solo queremos, lo que constitucionalmente corresponde, elecciones en el municipio Semprúm”, fue la petición de Lilibeth Chourio, de la Comuna Wayúu San Benito.

La vocera de esta comuna, expresó; -No aceptamos al encargado de la alcaldía, de no dar una respuesta inmediata, seguiremos en pie de lucha y sin cansancio.-“No es como dice el partido, no pueden colocar un encargado, sin consultar con el pueblo, ¿entonces porque dicen que el pueblo es el que manda?, el partido, debe respetar la voluntad de las comunidades indígenas en esta tierra”, indicó Lilibeth Chourio.

Por su parte, Ángel Pulgar, vocero del poder popular del municipio zuliano, indicó: “Presidente, reciba un caluroso saludo, de la tierra del indio bravo motilón, donde estamos acompañándolo como pueblo wayuu y Bari, en este municipio, lo que estamos exigiendo, las bases del partido, son elecciones libres y transparentes”

Además Pulgar, refirió una vez más, que; -El alcalde encargado, maltrata a las bases, al poder constituido- recalcó Pulgar, -bases constituidas ancestralmente, como los concejos comunales, UBH, el buró político municipal-.En este contexto, Ángel Pulgar, representante indígena del Poder Popular, en el municipio Jesús María Semprúm, manifestó que; “nosotros no estamos guarimbeando, señor presidente, simplemente, le hacemos un llamado para que se realicen elecciones en el municipio”.

-Nuestra tierra, necesita correcciones en el partido, debe venir una comisión nacional, para atender y escuchar al pueblo, nosotros somos los depositarios de la soberanía, no vemos por ninguna parte el legado de Chavez-.¿Dónde está el legado de Chávez? Se preguntó Palmar, así mismo, continúo con las preguntas ¿Dónde está la declaración de principios fundamentales de nuestro partido? ¿Dónde está la ley orgánica del poder público municipal?

-Señor presidente, un llamado de atención, con respecto a nuestro jefe político, necesitamos que se constituyan las elecciones, que nuestro Consejo Nacional Electoral, venga al municipio, que hable con las bases-.“No es el capricho de dos o tres personas”, resaltó pulgar; “es el pueblo organizado, depositario de la soberanía nacional, que exige elecciones, respeten nuestra constitución, respeten el legado de Chávez”.

Aseguran los involucrados en esta protesta, que se llevó a cabo en Semprúm, que del actual alcalde encargado, solo reciben maltratos.

El atropello, según Palmar, -es el cambio de todos los líderes sociales del PSUV en las comunidades, para colocar en su lugar, a miembros del partido comunista de Venezuela-.Aclaró Pulgar, que el cambio es; -para que sean los primeros, en la línea de mando, con el propósito de destruir las bases, señor presidente, aquí están jugando a la división y tenemos el reto del 2024-, sentenció el vocero.“Es el reto para mantener viva nuestra revolución, presidente, le repito, no estamos guarimbeando, nosotros buscamos justicia social, más en esta época de las 3R.Net. Revise señor presidente, en la revisión renace en el pueblo, y hoy estamos renaciendo del atropello del cual estamos siendo víctimas”.

