Consulta el horóscopo de hoy 12 de Abril del 2022

Si usted nació hoy:

Encuentra que la religión, la política y las leyes son posibilidades de ca-rrera para usted, ya que puede destacarse en ellas. Se interesa naturalmente en las reformas sociales y le atraen las empresas de naturaleza humanitaria. Se cansa fácilmente de la rutina y debe buscar cambios y desafíos para mantenerse interesado. Un deseo de seguridad financiera le impele hacia el éxito.

Aries (de marzo 21 a abril 20)

Favorable para finanzas, siempre y cuando hubiera decidido ignorar un mal consejo. Busque a quienes pudieran ayudarle. Gran carisma esta noche.

Tauro (de abril 21 a mayo 20)

Felicidad en el amor, tanto para solteros como para casados. Un amigo agresivo le amargará la tarde. No lleve esa amargura al hogar y la familia.

Géminis (de mayo 22 a junio 21)

Hacer sus tareas hogareñas será prioridad. Antes de salir a hacer vida social asegúrese de que todo quede en orden. Piense antes de ir de compras.

Cáncer (de junio 22 a julio 23)

Se mostrará como es en realidad, pero los demás no estarán en posición de apreciarlo. Piense bien lo que vaya a decir. En el trabajo, cooperación.

Leo (de julio 24 a agosto 23)

Un problema hogareño que le hubiera estado preocupando tendría una conclusión feliz. Usted y su pareja necesitarán tiempo a solas para renovar el amor.

Virgo (de agosto 24 a septiembre 23)

Lo que suceda en forma reservada le beneficiará finacieramente. No presione a un amigo que no desea contar un secreto. No tiene por qué saber todo.

Libra (de septiembre 24 a octubre 23)

Debería sentirse orgulloso de sí mismo. Habrá logrado poner en orden lo financiero y le sobrará dinero. En vez de gastarlo, busque formas de invertirlo.

Escorpio (de octubre 24 a nov. 22)

El sol se abrirá paso entre las nubes, y su agudeza para los negocios le favorecerá. Podría tratar con personas que mantienen asuntos en secreto.

Sagitario (de nov. 23 a diciembre 21)

Se dispersará en un millón de direcciones, pero eso no significará que logrará hacer mucho. Su interés estará muy expandido para resultar efectivo.

Capricornio (de dic. 22 a enero 20)

No se sentirá contento con lo que le fuera pedido en el trabajo, pero no tendrá elección y le convendría no discutir. Visitas inesperadas por la noche.

Acuario (de enero 21 a febrero 19)

Momento de recibir recompensas por todo el trabajo duro que hubiera hecho. Finalmente sentirá que su dedicación tuvo algún significado. Posible engaño.

Piscis (de febrero 20 a marzo 20)

Parecerá que no comprende cual es el problema con un amigo, ya que su familia lo desaprueba. Bien vale la advertencia. No intime tanto con tal persona.

