Gasolineros solicitan aumento en márgenes de ganancia por comercialización de combustible

La Asociación de Gasolineros (Adegas Guayana) solicita al Ministerio de Petróleo y a autoridades de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) que se reanude el pago a administradores de estaciones subsidiadas, un aumento en los porcentajes de ganancias y claridad en el proceso de despacho de combustible en la entidad.

El presidente de Adegas Guayana, Jesús Carrasco, subrayó que están en quiebra ya que en las estaciones subsidiadas no han recibido pagos de Pdvsa por el despacho de combustible, mientras las estaciones dolarizadas solo están recibiendo de ganancia un centavo de dólar por cada litro de combustible vendido a precio internacional.

El 25 de marzo, Pdvsa informó en un comunicado que para acceder a gasolina subsidiada solo se podría pagar en la Plataforma Patria, a través del sistema BiopagoPDV. Desde ese momento, los propietarios de gasolineras -con concesiones para el despacho de combustible subsidiado- han dejado de recibir dinero por la venta.

“Estoy trabajando con cero ganancias”, señaló Carrasco. “No podremos seguir trabajando, ya mis trabajadores me están reclamando su pago ¿de dónde saco dinero para pagarles?”.

El dirigente gremial resaltó que su estación de servicio tiene tres surtidores, de los cuales uno está averiado y no ha podido reparar al no recibir pago por el servicio y despacho de combustible. “A mí se me presenta una emergencia de una máquina y se queda sin trabajar, ¿cómo la reparo?” preguntó.

Carrasco resaltó que trabajar bajo estas condiciones retrasa el despacho y termina afectando a los usuarios que dependen del servicio. Cuestionó que no han tenido respuestas del Ministerio de Petróleo ni de autoridades de Pdvsa. “No hay nadie que te dé una explicación cónsona de cómo trabajar con estas reformas nuevas”, agregó.

Carta a las autoridades

La Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios de Hidrocarburos (Fenegas) envió el 26 de marzo una carta a autoridades de Pdvsa pidiendo aclarar las nuevas directrices para el despacho. Alertaban que desde que se inició el nuevo método a través de la plataforma Patria no habían recibido pago por la venta de la gasolina.

Otro escrito fue enviado al diputado y presidente de la subcomisión de Hidrocarburos de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, William Rodríguez, quien atendió los planteamientos. El gremio sigue a la espera de respuestas de alguno de estos organismos.

