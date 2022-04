Un día como hoy, 5 de abril en la historia: 1969 muere Rómulo Gallegos Freire, novelista y presidente venezolano.

.-¿Qué ocurrió el 5 de abril? El 5 de abril es el 95.º día del año en el calendario gregoriano. Quedan 270 días para finalizar el año. Te presentamos una lista de algunos sucesos relevantes que ocurrieron un día como hoy 5 de abril.

-1588: nace en Westport (Inglaterra) el filósofo empirista y tratadista político inglés, Thomas Hobbes. Hobbes es célebre por su obra El Leviathan o la esencia, forma y poderío de un estado religioso y civil, apología del laicismo, en la que presentó al Estado civil desligado por completo de la Iglesia.

-1621: después de haber desembarcado a 102 peregrinos en lo que será la colonia de Plymouth en Massachusetts (actual Estados Unidos), el barco Mayflower zarpa de nuevo de regreso a Inglaterra. Llegaría a su destino el 6 de mayo.

-1722: en el día de Pascua de Resurrección, el navegante holandés Jacob Roggeveen descubre la isla de Waihu en el océano Pacífico, a la que bautiza como Isla De Pascua. Compuesta principalmente por roca de origen volcánico, esta isla se halla habitada por polinesios y tiene más de 200 gigantescas figuras de piedra que reciben el nombre de «mohais».

-1879: Chile declara la guerra a Bolivia y Perú, dando inicio a la Guerra del Pacífico.

-1916: nace Gregory Peck , actor estadounidense considerado como uno de los más influyentes de la historia, gracias a películas como Matar a un ruiseñor, La profecía, Los cañones de Navarone, entre otras.

-1918: en Francia -en el marco de la Primera Guerra Mundial- finaliza la Segunda batalla del Somme.

-1955: El primer ministro británico, Winston Churchill, se ve obligado a dimitir de su cargo por problemas de salud (al disminuir su capacidad física e intelectual). Churchill dirigió extraordinariamente los avatares de su país, Gran Bretaña, y a los aliados a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. Tras su renuncia como Primer Ministro permanecerá activo como parlamentario hasta 1964.

-1964: fallece en Washington (Estados Unidos) el militar norteamericano Douglas MacArthur, condecorado con la Medalla de Honor. Actuó como comandante supremo de todas las fuerzas aliadas en el Teatro Suroeste del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, que concluyó con la rendición de Japón. Es el militar más condecorado de los Estados Unidos.

-1969: muere Rómulo Gallegos Freire, novelista y presidente venezolano. Se le ha considerado como el novelista venezolano más relevante del siglo XX y falleció el 5 de abril de 1969. Comenzó su carrera política a muy temprana edad, militando en oposición al dictador Juan Vicente Gómez.

En 1937 Gallegos fue elegido diputado y poco a poco abandonó la literatura para dedicarse a la política. Cuando el general López Contreras asumió la presidencia, se inició una era reformista en Venezuela, y sus esfuerzos para llevar a cabo una profunda reforma escolar fracasaron, y se le obligó a dimitir.

En 1941 el partido democrático nacional Acción Democrática (AD) propuso a Gallegos como presidente. En 1945 participó en el golpe militar que llevó al poder a Rómulo Betancourt como presidente provisional del país, y fue en las primeras elecciones libres de Venezuela de 1947, cuando resultó electo presidente de la nación venezolana.

-1973: nace Pharrell Williams, reconocido músico, productor y diseñador de moda estadounidense.

-1976: muere Howard Hughes, magnate, inversionista, ingeniero, aviador, productor y director de cine estadounidense.

-1992: en el Perú, Alberto Fujimori disuelve ambas Cámaras del Congreso de la República, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

-1994: se suicida el músico estadounidense Kurt Cobain.

-2002: muere Layne Staley, músico estadounidense de Alice in Chains.

-2008: muere Charlton Heston, actor estadounidense, reconocido por participar en The Ten Commandments, Ben-Hur, Planet of the Apes, entre muchas otras producciones. Es uno de los pocos actores en aparecer en más de 100 films.

-2013: muere Bigas Luna, cineasta español reconocido por participar en películas como Jamón Jamón, The Ages of Lulu, The Tit and the Moon, Golden Balls, entre otras.

-2014: Se declara en quiebra la empresa Mexicana de Aviación.

-2017: Fallece el politólogo e investigador italiano Giovani Sartori (n. 1924). Sartori fue galardonado en 2005 con el Premio Príncipe de Asturias, por su prolíficos aportes al campo de las ciencias sociales.

