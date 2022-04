Consulta el horóscopo de hoy 4 de Abril del 2022

Si usted nació hoy:

Posee la desafortunada tendencia a hablar antes de pensar. Con frecuencia se encuentra obligado a hacer tareas que nunca tuvo intención de realizar. Como resultado, los demás lo consideran alguien que no sabe cumplir promesas. Cuando aprenda a organizarse puede llegar a tener éxito tanto profesional como personal. Le atrae lo dramático y se siente en su ambiente en el plano de las artes.

Aries (de marzo 21 a abril 20)

Tendrá algunas sorpresas en la parte económica. Sea discreto si tiene que tomar una decisión. Podría considerar tomarse una vacación.

Tauro (de abril 21 a mayo 20)

La palabra a tener en cuenta hoy será caos, especialmente en lo relativo al hogar. Muéstrese paciente si tiene que tratar con niños caprichosos.

Géminis (de mayo 22 a junio 21)

Algo que surja en forma inesperada podría ponerle fuera de sí, trate de mantener su mente despejada. Decisiones personales importantes esta noche.

Cáncer (de junio 22 a julio 23)

Se habría mostrado demasiado exigente consigo mismo últimamente y necesitará un descanso: buen momento para recreaciones con amigos o familiares.

Leo (de julio 24 a agosto 23)

Si no estuviera preocupado por asuntos monetarios, busque el consejo de un experto. Compañeros de trabajo y superiores aprobarán sus ideas laborales.

Virgo (de agosto 24 a septiembre 23)

Un amigo podría estar actuando en forma extraña y le causará preocupación. Posibles problemas para comunicarse por la mañana, espere antes de actuar.

Libra (de septiembre 24 a octubre 23)

Podría mostrarse poco honesto consigo mismo y necesitará examinar el porque. Tal vez el problema entre usted y el ser amado fuera su culpa. Piénselo.

Escorpio (de octubre 24 a nov. 22)

Momento para concretar esa cita pospuesta con su médico. Habría estado algo negligente respecto a su salud. Atienda estas cuestiones de inmediato.

Sagitario (de nov. 23 a diciembre 21)

El amor podría estar en el aire en el ámbito del trabajo. Pero sus superiores no lo verán con buenos ojos. No promueva tal situación para no perjudicarse.

Capricornio (de dic. 22 a enero 20)

Luche contra sus inseguridades. Muéstrese firme y trate de expresarse con propiedad. Un admirador secreto entrará a su vida.

Acuario (de enero 21 a febrero 19)

Por la mañana dedicará algún tiempo a una situación que no podría controlar. El problema será solo temporario, pronto tendrá todo en claro.

Piscis (de febrero 20 a marzo 20)

Gracias a su optimismo y entusiasmo atraerá la atención de colegas y superiores por igual. Estará decidida a triunfar, alentado por quienes le rodean.

