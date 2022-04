Estado Zulia: Gobernador Manuel Rosales pone en marcha el Banco de Sillas y Equipos Auxiliares

Dicho y hecho. Así lo expresó el gobernador Manuel Rosales en la puesta en marcha del Banco de Silla de Rueda y Equipos Auxiliares para beneficiar a cientos de pacientes con problemas de discapacidad física, actividad que encabezó desde el propio Palacio de Gobierno, desde el cual informó que el Banco de Silla sigue creciendo y se sigue extendiendo en el marco de la puesta en marcha del Plan de Emergencia 95.0

“Todo lo que tiene que ver con sillas, muletas, andaderas, bastones que, muchas veces se complementan con intervenciones quirúrgicas, un programa que además contempla el objetivo de sensibilizar a los sectores que puedan contribuir con un insumo de estos para ofrecerles calidad de vida a tantos y tantos zulianos que padecen”.

El mandatario regional invitó, además, a quienes tengan en su poder algún insumo como un bastón, una andadera, una silla o una muleta y que no la tenga en uso a que la done al Banco de Silla para que le sirva a un paciente que no tiene las maneras de adquirirlas.

“Este programa, más allá de gestionar los insumos médicos, tiene el objetivo de sensibilizarnos en ayudar al que necesita, al vecino o a cualquier paciente y a desprendernos siempre de algo que pueda darle vida a otro ser humano”.

Apoyo de ONG dedicadas

Rosales saludó el que existan en el Zulia Organizaciones No Gubernamentales (ONG), instituciones sociales, benéficas y solidarias que tienen sus bancos de sillas de ruedas y que facilitan este recurso, y que sumado a la puesta en marcha de este Banco de Sillas de Ruedas del estado Zulia, beneficiará a más y pacientes y aclaró que en cuanto al banco de medicinas, éste es manejado a través del programa Barrio a Barrio que ha distribuido miles de medicinas.

“Al programa Barrio a Barrio acabamos de incorporar la red de Clínicas Móviles en su primera etapa que darán paso a otras clínicas móviles que van a complementar la atención a la gente, porque tenemos un déficit de salud terrible, ya iniciamos Signo Vital, donde hemos operado a más de 300 personas”.

De la crisis eléctrica

Al ser consultado sobre la propuesta de Voluntad Popular sobre declarar al Zulia en Estado de Emergencia en lo tocante al grave problema eléctrico, Rosales enfatizó: “Yo respeto las posiciones de cada quién, yo estoy trabajando para una solución; yo creo que ya, decirle a la gente que estamos en una emergencia eléctrico, ya todos los zulianos lo saben, es llover sobre mojado, los Zulianos quieren que les digamos cómo lo vamos a solucionar. El racionamiento se ha hecho mayor, ya Corpoelec lo anunció, porque hay unas máquinas paradas y están trabajando en eso y esperamos que los próximos días ya entremos a una normalidad frágil y lo que estamos trabajando, con la CAF y con el mismo Gobierno nacional es para que haya una solución definitiva”.

“También he dicho –añadió Rosales- que una crisis que lleva 15 o 20 años no se soluciona en un mes ni en dos meses, eso es un proceso que reviste una inversión de cientos de millones de dólares –más de mil millones de dólares- y es un proceso técnico, especializado, hablamos de plantas termoeléctrica, del cable sublacustre, es un proceso realmente complejo que lleva su tiempo”.

Consultado por la prensa, Rosales informó que se está desplegando un programa para fortalecer los ‘ciber familiares’ con la colocación de instalaciones que generen señal gratuita de Internet, como la que se inauguró la noche del 31 de marzo en Santa Lucía.

“Son sistemas de Internet gratuitos que lleven la señal a la comunidad para que los muchachos estudien, para que la gente se comunique, se informe, para que la gente trabaje, para que se puedan comunicar con sus familiares fuera del Zulia y fuera de Venezuela, es una manera de tenderle la mano a las familias y vamos a seguir creciendo con este programa por todo el Zulia”.

