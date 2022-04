Municipio Maracaibo: Alcaldía y Sagas benefician a 820 familias de San Miguel que no contaban con gas desde hace 20 años

Más de 800 familias de la Urbanización San Miguel, en la parroquia Francisco Bustamante, fueron conectadas a la red de gas doméstico gracias a los trabajos que ejecutó la Alcaldía de Maracaibo, a través del Servicio Autónomo para el Suministro de Gas e Infraestructura (Sagas).

22 años llevaban esperando sus habitantes por disfrutar del encendido de las hornillas de sus cocinas para preparar sus alimentos a la hora, y gracias a la gestión del alcalde Rafael Ramírez Colina, desde este jueves 31 de marzo, esa larga espera culminó con soluciones.

En este sector se ejecutaron trabajos de: acondicionamiento y mejoramiento a la red de 32 milímetros y 63 milímetros de polietileno de alta densidad, además, se hizo un barrido con aire presurizado para eliminar toda la obstrucción que tenía la tubería y así tener un mejor flujo de gas doméstico.

El alcalde Ramírez Colina encabezó la puesta marcha del servicio acompañado del director del Sagas, Marco Rivero, en la calle 97 que divide a la Urbanización San Miguel de San Rafael.

“Estos son trabajos de mantenimiento rutinario que se han debido de haber hecho y que no se hacían, por eso es que, en sus casas no les llegaba el gas, además continuaremos arreglando las conexiones que nos faltan aquí”, dijo a los vecinos.

“Me siento feliz y orgullosa tener a Rafael Ramírez Colina como alcalde. En gestiones pasadas nunca tuvimos una respuesta de absolutamente nada”, expresó Jennifer Villamizar, residente de San Miguel.

De igual manera, Francisco Benítez, habitante de la calle 97 de San Miguel, manifestó su alegría: “Ahorita estamos viendo los avances que están haciendo tanto el alcalde Ramírez como el gobernador Rosales. Hace años que no venían, la gestión pasada vino a tomar fotos, pero de ahí no pasaban, no ejecutaban los trabajos, siempre era una mentira y un engaño, le mentían al pueblo”.

