Un día como hoy, 28 de marzo en la historia: 1750 nace Francisco De Miranda, político, militar, diplomático, escritor, humanista e ideólogo venezolano, considerado El «Precursor de la Emancipación Americana» contra el Imperio español.

¿Qué se celebra el 28 de marzo? El 28 de marzo es el 87.º día del año en el calendario gregoriano. Faltan 278 días para terminar el año. A continuación te presentamos algunos sucesos que ocurrieron un día como hoy 28 de marzo.

-193: muere Pertinax, emperador romano durante que se mantuvo brevemente en el poder, después del asesinato del emperador Cómodo, ocurrido el 31 de diciembre de 192. Se conoce poco de su reinado, que duró solo 86 días.

Tras su muerte, se convirtió en el primer emperador del tumultuoso Año de los Cinco Emperadores. Fue sucedido por Didio Juliano, cuyo reinado fue igualmente corto.

-1750: nace Francisco De Miranda, político, militar, diplomático, escritor, humanista e ideólogo venezolano, considerado El «Precursor de la Emancipación Americana» contra el Imperio español.

Conocido como El «Primer Venezolano Universal» y el «Americano más Universal». Fue partícipe de la Independencia de los Estados Unidos, de la Revolución Francesa.

Posteriormente participó en la Independencia de Venezuela, siendo líder del Bando Patriota, y gobernante de la Primera República de Venezuela. Durante esta última, en calidad de Dictador Plenipotenciario y Jefe Supremo de los Estados de Venezuela.

-1864: se aprueba la Constitución venezolana, que proclama los Estados Unidos de Venezuela. Promovida por el general Juan Crisóstomo Falcón, fue sancionada por la Asamblea Constituyente de la Federación, la cual estaba constituida por 100 diputados elegidos en las provincias, de conformidad con el decreto de 1863 del Ejecutivo Federal.

En este decreto se convocaba al pueblo para efectuar las elecciones correspondientes. La Asamblea Nacional Constituyente de la Federación se instaló en Caracas, el 24 de diciembre de 1863, con 69 diputados.

-1920: en Estados Unidos queda instaurado el derecho de voto femenino (excepto de las mujeres negras).

-1933: en Alemania, el Parlamento confiere poderes dictatoriales a Adolf Hitler.

-1936: nace Mario Vargas Llosa, uno de los más renombrados autores peruanos que escriben en español. Es reconocido a nivel mundial como novelista, periodista, ensayista, político y ganador del premio Nobel de Literatura en el año 2010 por El sueño del celta.

Fue candidato a la presidencia de Perú en 1990, en las elecciones que finalmente ganó Alberto Fujimori.

Entre sus obras se encuentran más reconocidas se cuentan Los jefes (1959), La ciudad y los perros (1963), La casa verde (1965) -por la cual recibió el Premio Rómulo Gallegos-, Los cachorros (1967), y Conversación en La Catedral (1969).

El peso de la política se puede ver reflejado en una novela como La Fiesta del Chivo (2000). Novela sobre la dictadura del general de la República Dominicana, Rafael Leónidas Trujillo.

-1939: las fuerzas republicanas de Madrid izan la bandera blanca de rendición sobre la ciudad.

-1941: en Rodemell (Reino Unido), se suicida arrojándose al río Ouse con los bolsillos cargados de piedras Adeline Virginia Stephen, famosa por su nombre de casada Virginia Woolf. Woolf fue una ensayista y escritora británica, que padeció de una enfermedad mental hoy conocida como Trastorno Bipolar de la Personalidad.

-1942: a los 31 años fallece en la prisión de Alicante (España), el poeta y dramaturgo Miguel Hernández. La muerte fue causada por una bronquitis que devino en pulmonía. Hernández es considero uno de los autores más importantes de la literatura española del siglo XX.

Entre sus obras más conocidas están Perito en lunas, El rayo que no cesa, Cancionero y romancero de ausencias, Vientos del pueblo. El autor también cuenta con varias obras de teatro en su haber.

-1943: nace Conchata Ferrell, actriz estadounidense, conocida por su papel como Berta en la serie Two and a Half Men.

-1954: en San Juan (Puerto Rico), Ángel Ramos funda el canal de televisión Telemundo.

-1965 en Montgomery, capital de Alabama (Estados Unidos), Martin Luther King culmina junto a cerca de 25.000 personas, una legendaria marcha de protesta. Esta fue iniciada 5 días atrás, en Selma.

El objetivo de la protesta era sacar a la luz pública la discriminación racial existente. También concluye así un mes de protestas en este estado.

-1970: nace Vince Vaughn, actor estadounidense. Es reconocido por su participación en películas como Wedding Crashers, Mr. & Mrs. Smith, The Internship, Hacksaw Ridge, entre muchas más.

-1979: en la localidad de Harrisburg, capital de Pensilvania (Estados Unidos), ocurrió el accidente nuclear de Three Mile Island.

Ese día el reactor TMI-2 sufrió una fusión parcial en el núcleo. Previamente, las bombas principales de agua de alimentación habían dejado de funcionar a causa de una avería mecánica o eléctrica. Esto impidió la retirada de calor del sistema de generación de vapor.

Aunque en el momento del accidente unas 25.000 personas residían a menos de ocho kilómetros de la central, estudios realizados demostraron que no hubo daños a las personas, ni inmediatos ni a largo plazo.

Sin embargo, las consecuencias económicas y de relaciones públicas sí fueron importantes, y el proceso de limpieza largo y costoso. Además, el accidente redujo la confianza de la población en las centrales nucleares.

Hasta el Accidente de Chernóbil, ocurrido siete años después, Three Mile Island fue considerado el más grave de los accidentes nucleares civiles.

-1982: en Chiapas (México), el volcán Chichonal hace erupción después de estar inactivo por siglos.

-1986: nace la reconocida cantautora y actriz estadounidense, Lady Gaga.

-1990: el parlamento de Israel reafirma a Jerusalén como capital del Estado.

-2002: muere Billy Wilder, director, guionista y productor estadounidense. Fue reconocido por películas como Some Like it Hot, Sunset Boulevard, The Apartment, Double Indemnity, entre otras.

Click en el icono y síguenos en las redes:

culturizando