Movilnet aclara a sus clientes que no solicita actualización de datos vía telefónica

La empresa Movilnet exhorta a la población a no compartir información con terceros para evitar estafas. La compañía indicó que no actualiza datos vía telefónica, no solicita actualización de datos para redes sociales, ni mensajería instantánea.

Igualmente, aclara que no emite llamadas para ninguna bonificación o anuncios de premios.

Cualquier comunicación de Movilnet se realiza a través de las Oficinas de Servicios y Atención Al Cliente, los canales de comunicación y atención oficiales, reitera.

Ante las constantes denuncias realizadas por los usuarios, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) informó sobre un nuevo modo de operación empleado por delincuentes en Venezuela para hackear cuentas de WhatsApp.

El organismo de seguridad advirtió a la ciudadanía, que en los últimos días detectó que grupos de delincuentes se hacen pasar por empleados de empresas de telecomunicaciones como Movilnet, Movistar y Digitel; o por funcionarios de seguridad, para solicitar las claves de verificación que envían las aplicaciones de mensajería para confirmar el ingreso en un nuevo equipo telefónico.

Ante esta situación, el CICPC hizo un llamado a evitar compartir los códigos de verificación con terceras personas y activar la verificación de dos pasos para resguardar cuentas de WhatsApp o Telegram, indica una nota de prensa de Movilnet.

