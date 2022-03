Municipio Cabimas: Alcalde Dr. Nabil Maalouf presentó informe al cumplirse sus primeros 100 días de Gobierno

Cubriendo con éxito todas las expectativas, y en compañía del Gobernador del estado Manuel Rosales, simpatizantes, dirigentes políticos y su querido pueblo, este jueves, el Alcalde del municipio Cabimas presentó, tal y como la estipula la ley su informe de gestión luego de cumplir sus primeros 100 días cómo máxima autoridad civil de esta localidad.

La actividad, fue realizada en las instalaciones del teatro municipal, y contó con la participación cómo invitados especial del Gobernador Manuel Rosales Guerrero, el Alcalde Alenis Guerrero, la Presidenta del Clez Diputada Iraida Villasmil, el Diputado Justo Bermúdez, el Secretario de gobierno José Alcalá, los Concejales del municipio entre otros, además de la participación activa de varios dirigentes políticos municipales, líderes de la Unidad y el pueblo en general, quiénes escucharon atentamente las palabras ofrecidas por el Dr. Nabil Maalouf , quién de forma detallada explicó todas las acciones que se han ejecutado en estos primeros 100 días al frente del ayuntamiento local.

A su llegada al sitio, el Gobernador Manuel Rosales, aseguró que Cabimas es fundamental en el plan estratégico de inversión social, que se estará desarrollando en todo el Zulia en los próximos meses, «Cabimas es fundamental en cuanto al proceso de reactivación del Zulia, la Col es fundamental en cuanto a ese plan de reactivación y relanzamiento del estado Zulia» aseguró Rosales que recordó que en Cabimas ya se han iniciado una gran cantidad de obras en varias materias de servicios públicos y se iniciarán otras en los próximos días.

Por su parte, la máxima representante del Poder legislativo regional Iraida Villasmil tomo la palabra, para brindar su más sincera felicitación al mandatario cabimense, por estar arribando a sus primeros 100 lauros al frente de la Alcaldía de la ciudad, «que bonito es ver a todos los Alcaldes trabajando, me meto por aquí ya están asfaltando, me meto por allá ya están trabajando a ritmo de nuestro Gobernador, dime quién no está contento en el Zulia? Se pregunto.

Al inicio de su discurso, el Alcalde Nabil Maalouf, quién se mostró emocionado por tantas muestras de apoyo y cariño aseguró, que se ha hecho de todo y para todos a pesar de no contar con los recursos necesarios, «desde que llegamos al Gobierno no hemos descansado y no descansaremos en nuestro empeño de seguir buscando lo mejor para nuestro amado pueblo de Cabimas» dijo el Alcalde al inicio de sus palabras.

*Obras que se ven y sienten en tan sólo 100 días*

Entre todos los logros, gestiones y actividades que se han realizados en estos primeros 100 de la nueva gestión del municipio, los cuales fueron dados a conocer por el burgomaestre local estuvieron, la visita a la estación de bombeo de F7 y reparación de cientos de tuberias, esto con la intención de solucionar el problema de la falta de agua en la ciudad, el cual se ha subsanado en un 40 por ciento, la realización de varios operativos de entrega de agua potable, gracias al trabajo de los camiones cisternas, reparación de más de 10 colectores desde el inicio de la gestión del Alcalde Nabil Maalouf, para mejorar de forma significativa el sistema de colectores y de aguas servidas en varíos sectores de la ciudad, preparación y organización de un gran plan de asfaltado de todos los colectores, trabajos que se está haciendo para favorecer a más de 3.750 familias del municipio que ya no padecen de este problema de insalubridad uno de los más emblemáticos, rescate junto a la gobernación del estado, de la icónica carretera H de Cabimas, de igual forma, el Alcalde habló en salud, aseguró que se ha comenzado la recuperación y restauración del Hospital General Dr. Adolfo D’Empaire de la ciudad, reparaciones que incluyen infraestructura y servicios públicos médicos para beneficio de todos, además de la recuperación de las instalaciones de todos los ambulatorios de la ciudad, en donde se están realizando todo tipo de servicio y exámenes para los pacientes, realización de jornadas de inmunización contra el Covid 19, más de 5.000 dosis, las cuales se han colocado en todas sus fases y dosis, recuperación de los CDI de la ciudad incluyendo el centro Manuelita Sáenz, recuperación Integral del dispensario del Barrio Punto Fijo entre otros.

Por otra parte, recordó la recuperación de las labores totales en materia de Aseo Urbano , gracias a la reactivación de 5 camiones compactadores para la recolección de desechos, unidades que pudieran estar llegando a 8, gracias a las adquisicion de más de 20 cauchos y repuestos, lo que ha influido en el desmalezado de varios sectores calles y Avenidas estratégicos del municipio, además, recuperación y restauración de más de 17 plazas públicas que se encontraban abandonadas, gracias al trabajo en conjunto de todo el equipo de Gobierno, habló del rescate de la estación policial de Santa Rosa, para el apoyo de las labores de Policabimas, reparación del teatro municipal de la ciudad, el cual fue restaurado en materia de iluminación e infraestructura, Limpieza y desmalezado, con la recolección de más de 20.000 toneladas de desechos sólidos, de todas las instituciones educativas del municipio, así como de las instalaciones universitarias de Cabimas, áreas deportivas han sido tratadas y recuperadas, el inicio del rescate en los próximos días de las instalaciones del Boulevard costanero y la biblioteca pública municipal, «ya Cabimas no va a hacer la cenicienta, si no la princesa y la reina de todos los municipios» recalcó.

Con la mirada de todos los presentes, Nabil Maalouf siguió hablando de los logros de la gestión, que incluyen, la recuperación de las estructuras del parque de Laguna Azul, la realización de grandes obras en materia de gas doméstico, donde se ha realizado un gran trabajo en cuanto a la recuperación de este importante servicio público, gracias a la empresa Emugas, para beneficiar a miles de familias que no contaban con este y que ahora lo tienen en todos los sectores del municipio, un total de 1.900 familias beneficiadas, el Alcalde habló además de las labores que se han realizado para la recuperación del Cuerpo de Bomberos del municipio, el cual según ratificó será el mejor del país, creación de brigadas infantiles, restauración de tres camiones apagafuegos, 3 ambulancias de soporte avanzado y la recuperación del parque automotor Bomberil, por otra parte aseguró que se logró la reparación del compresor de cilindros para optimizar el trabajo del cuerpo de bomberos. El Alcalde explicó los logros en materia de seguridad, aseguró que se ha avanzado en esta materia rescatando los valores y principios de los funcionarios e integrantes de Policabimas, rehabilitación además de más de 30 motocicletas y radio patrullas para tener una gran policía y un trabajo en mancomunidad con todos los cuerpos de seguridad, inauguración de la sede para la atención a la víctima de violencia de género, en materia de seguridad ciudadana se han recuperado dos unidades para realizar el trabajo, así como la dotación de radio transmisión y la adecuación de la sede de protección civil.

El deporte es Rey

En materia deportiva, el Burgomaestre local, habló sobre el regreso de las actividades deportivas para el municipio, gracias a la recuperación de varias instalaciones y estadios, especialmente las instalaciones del Víctor Davalillo vital para la realización del cuadrangular de béisbol ganado por Petroleros del Zulia, rehabilitación del complejo deportivo El Venoil, del estadio David Romero de Miraflores, así como el Eugenio «Pelón» Salazar, todos reacondicionados totalmente, se llevaron a cabo importantes torneos infantiles y juveniles, por otra parte, el Alcalde habló de las labores de recuperación del cementerio municipal «Santísima Trinidad», el cual ha sido limpiado, desmalezado y recuperado en su totalidad, en materia de alimentación realización de más de 11 Mercados populares en conjunto con el gobierno regional, para beneficiar a mas de 11.500 familias en todas las Parroquias y sectores del municipio, realización de varías ferias de verduras y jornadas de atención social y de recreación.

Háblame de cultura hermano

En su brillante intervención, el Dr Nabil Maalouf habló Sobre los logros en materia cultural, habló del regreso de los carnavales para Cabimas con la participación de más de 19 escuelas y de los habitantes de la ciudad, organizados a través del Comité de Eventos Especiales, recuperación de los domingos culturales, los cuales se realizan cada quince días, gracias al apoyo de cultores por Cabimas, además del inicio de la recuperación de todas las áreas externas del edificio de los poderes públicos, el Alcalde informó que se restableció el sistema de la cultura tributaria con la creación de Satrica, nueva empresa de administración tributaria de la ciudad para beneficiar a todos los habitantes , creación y puesta en marcha del Instituto Municipal de la juventud para realzar el trabajo y el aporte de todos los jóvenes del municipio. El alcalde destacó además el excelente trabajo que viene realizando la paramunicipal Emoteca, pues además de haberle cambiado el rostro al terminal embelleciendolo y modernizando, ha sido pilar fundamental para revivir las actividades económicas, que estaban paradas por falta de transporte público, «los mejores tiempos están por venir para todos y todas muchas gracias a todos por su apoyo» aseguró el Alcalde Nabil Maalouf»,para finalizar su brillante discurso, para luego cerrar el acto con un gran acto cultural con danzas y la interpretación del icónico tema musical Venezuela, gracias al coro juvenil del Sistema Nacional de Orquestas Núcleo Col.

De esta forma, y con esta presentación, el Alcalde de Cabimas Nabil Maalouf cumple de manera perfecta lo establecido en la ley orgánica del poder público y régimen municipal, que reza que todo mandatario electo de forma democrática, directa y secreta debe de presentar un informe luego se cumplirse sus primeros 100 días cómo al frente de esta localidad.

