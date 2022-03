Un día como hoy, 22 de marzo en la historia: 2001 muere William Hanna, co-fundador (con Joseph Barbera) del estudio de animación Hanna-Barbera.

¿Qué ocurrió el 22 de marzo? El 22 de marzo es el 81.º día del año en el calendario gregoriano. Faltan 284 días para terminar el año. A continuación te presentamos algunos sucesos que ocurrieron un día como hoy 22 de marzo en la historia.

-La Asamblea General de Naciones Unidas estableció esta fecha para celebrar el Día Mundial del Agua. En un mundo que está cubierto en sus dos terceras partes por agua, puede parecer un contrasentido mencionar que el difícil acceso al agua potable es la causa de enfermedades y miseria para 1.500 millones de personas. Sin embargo esta es la realidad.

El agua apta para uso humano (dulce, potable y de fácil acceso) es una parte muy pequeña del total y su escasez no se debe sólo a las condiciones naturales de determinadas regiones, sino que tiene mucho que ver con el aumento de la población, el despilfarro y la contaminación.

La situación es preocupante y muchos expertos consideran la cuestión del agua como el desafío más importante que debe acometer la humanidad en el siglo XXI.

-1832: en París se desata una epidemia de cólera, que ocasiona un gran número de víctimas.

-1832:en Weimar (Alemania), fallece a los 82 años, el escritor romántico Johann Wolfang von Goethe, considerado el más importante poeta alemán de todos los tiempos.

-1887: nace Chico Marx, actor y comediante estadounidense, considerado uno de los más grandes pioneros del cine.

-1895: los hermanos Lumière (Auguste y Louis) dan la primera exhibición de una película cinematográfica, se proyectó en París, en el Salon Indien del Grand Café, en el Boulevard des Capucines. Se trataba de ‘Salida de la fábrica Lumière’ y consistía en una sola toma de 57 segundos de duración, de unos trabajadores saliendo de la fábrica Lumiere.

Esta se proyectó el 22 de marzo de 1895 luego de que los hermanos Lumière dieran una conferencia sobre su reciente invento, el cinematógrafo. Así fue como ofrecieron la primera exhibición de una película cinematográfica.

-1904: el periódico estadounidense Daily Illustrated Mirror publica por primera vez en la historia una fotografía en color.

-1905: los mineros británicos del carbón menores de 18 años obtienen la jornada diaria de 8 horas.

-1923: nace Marcel Mangel, mejor conocido como Marcel Marceau, comenzó su carrera en Alemania, actuando para las tropas francesas de ocupación, después de la Segunda Guerra Mundial. Tras esa incursión en el arte dramático decidió estudiar esta disciplina en el Teatro Sarah Bernhardt de París.

Fue el creador del personaje Bip que tenía la cara pintada de blanco y llevaba unos pantalones muy anchos y una camisa de rayas, tocado de una chistera muy vieja de la cual salía una flor roja. Ha sido considerado el mejor mimo del mundo. Falleció el sábado 22 de septiembre de 2007 a la edad de 84 años, por muerte natural en su cama durante la noche.

-1933: Franklin D. Roosevelt legaliza la venta de cerveza y vino en Estados Unidos.

-1933: entra en funcionamiento el primer campo de concentración nazi, el campo de Dachau, el cual fue construido sobre una fábrica de pólvora en desuso y fue terminado e inaugurado el 21 de marzo de 1933.

Junto con Auschwitz, Dachau es uno de los más recurridos ejemplos de campo de concentración nazi para el público.

-1937: nace Angelo Badalamenti, compositor estadounidense.

-1947: nace James Patterson, escritor estadounidense.

-1948: nace Andrew Lloyd Webber, dramaturgo británico. Considerado uno de los más prolíficos y populares compositores de su generación. Webber compuso la música para exitosos shows musicales como Jesucristo superstar, Evita, Cats, y El fantasma de la Ópera, y en el proceso dejó un increíble impacto en la música moderna.

Webber trabajó en más de dieciocho shows en su carrera por los cuales ganó siete premios Tony, cuatro Grammies y un Golden Globe y un Óscar. En 1992 fue convertido en caballero por la reina Elizabeth II.

-1954: tras más de 14 años de cierre, vuelve a funcionar el mercado del oro de Londres.

-1955: nace el premio anual Medalla Goethe, premio en reconocimiento a la difusión de la lengua y la cultura alemanas.

-1963: The Beatles estrenan en el Reino Unido su primer álbum, Please Please Me.

-1976: nace Reese Witherspoon, actriz estadounidense reconocida por su participación en producciones como American Psycho, Legally Blonde, Walk the Line, This Means War, entre otras.

-1994: en Burbank (Estados Unidos), muere Walter Lantz, caricaturista y animador estadounidense, creador del Pájaro Loco

-2001: muere William Hanna, co-fundador (con Joseph Barbera) del estudio de animación Hanna-Barbera.

-2016: ocurren los atentados terroristas en Bélgica donde fallecieron 35 personas y 340 resultaron heridas.

Click en el icono y síguenos en las redes:

culturizando