Gobernador Manuel Rosales: » Empresas transnacionales pudieran regresar al Zulia por acuerdos del Gobierno con EEUU»

El gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales Guerrero aseguró este domingo desde el municipio Catatumbo que continúa firme en su planteamiento sobre el relanzamiento de la producción petrolera con ayuda y participación de empresas transnacionales.

A juicio del mandatario regional dijo que dicha propuesta es el clamor de los sectores productivos a nivel nacional y regional..

“Hay una gran necesidad de corregir lo que haya que corregir. Ahí está el potencial del Zulia, de todo el país, listo para activarse. Hay petróleo, gente capacitada y empresas dispuestas a invertir. La gente quiere que se abran oportunidades y se genere empleo, para no seguir dependiendo del Estado”, enfatizó Rosales.

La máxima autoridad regional indicó que es probable el regreso de empresas transnacionales al país producto de una flexibilización política entre Estados Unidos y Venezuela.

Debemos estar claros en que eso lleva unos ritmos y unas características especiales. Lo que no luce correcto es que la diatriba política se atraviese como un obstáculo en el camino. Venezuela necesita producir, la gente quiere trabajar y están esas opciones para las inversiones”, aseveró.

El gobernador del Zulia propuso dar la fluidez que la situación demande. Considero que “no se puede jugar a la parálisis y destrucción del sector industrial, comercial y agropecuario”.

Señaló que “acá en el Sur del Lago, en el corazón de la riqueza agropecuaria del país, vemos como las ganas de trabajar están intactas. Los sectores productivos están optimistas frente a la posibilidad de que regresen las transnacionales como Chevrón. Ellos saludan desde aquí los avances para que se logren las licencias. Soy portavoz de esta gente laboriosa que apostó por Venezuela, que ha visto nubarrones y no ha claudicado”.

Finalmente dijo que “los zulianos me conocen, saben que no ando por las ramas. En este momento me parece que la administración de Estados Unidos y el Gobierno Nacional están en el camino correcto al crear condiciones para el regreso de las transnacionales petroleras y las de otros segmentos de la economía. Mañana estaré en Maracaibo, dónde ampliaré detalles”.

