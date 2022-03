Un día como hoy, 19 de marzo en la historia: 1982 en el marco de la Guerra de las Malvinas, tropas argentinas desembarcan en las islas Georgias del Sur.

El 19 de marzo es el 78.º día del año en el calendario gregoriano. Faltan 287 días para terminar el año. A continuación te presentamos algunos eventos importantes que ocurrieron un día como hoy 19 de marzo.

-Se conmemora el día de San José, patrón de los carpinteros, ingenieros y trabajadores en general, modelo de padre y esposo, patrón de la Iglesia Universal. Según la historia, a San José, Dios le encomendó la responsabilidad y privilegio de ser esposo de la Virgen María y protector de la Sagrada Familia.

Es el santo que más cerca está de Jesús y de la Virgen María. También es conocido como el Santo del Silencio, debido a que no se conocen palabras expresadas por él, si no sólo se conoce sus obras, sus actos de fe, amor y de protección como padre.

–Día Internacional del Artesano, coincide con el día de San José, celebrado en la religión católica. La palabra artesanía significa arte con las manos. La artesanía comprende y está formada por todas aquellas obras y trabajos en los que casi no existe la intervención de maquinaria.

-200 a. C.: se avista el primer eclipse de luna del que se conocen noticias.

-1563: en Francia se promulga el Edicto de Amboise que pone fin a la Primera guerra de religión.

-1738 en Tinta, Perú, nace José Gabriel Condorcanqui Noguera, también conocido como Túpac Amaru II. Al ver los abusos e injusticias de los corregidores, fue el líder que encabezó la mayor rebelión de corte indigenista e independentista durante el Virreinato del Perú, y el primero en pedir la libertad para toda América y en decretar la libertad de los llamados «negros», los esclavos africanos.

Su movimiento constituyó un punto de inflexión que eliminó la clase indígena noble y acrecentó la represión. Con el paso del tiempo llegó a ser reconocido como el fundador de la identidad nacional peruana.

-1812: publica la primera Constitución Española denominada popularmente «La Pepa». La expresión «¡Viva la Pepa!» fue un grito subversivo empleado durante muchos períodos políticos. La frase vino a sustituir a esta otra: «¡Viva la Constitución de Cádiz!». Esta era conocida cariñosamente como la Pepa, porque fue jurada y promulgada el día de San José. Oficialmente, estuvo en vigencia dos años, desde su promulgación hasta el 4 de mayo de 1814, con la vuelta a España de Fernando VII.

Posteriormente estuvo vigente durante el Trienio Liberal (1820-1823) así como durante un breve período en 1836-1837, bajo el gobierno progresista que preparaba la Constitución de 1837. La constitución establecía el sufragio , la libertad de imprenta, abolía la inquisición, acordaba el reparto de tierras y la libertad de industria, entre otras cosas.

-1891: en París, muere el pintor neoimpresionista francés Georges Seurat, fundador del Neoimpresionismo y creador del puntillismo. Su trabajo «Tarde de domingo en la isla de la Grande Jatte» es uno de los íconos de la pintura del siglo XIX.

-1911: se conmemora por primera vez el ‘Día Internacional de la Mujer’. Posteriormente la celebración se traslada al 8 de marzo.

-1915: Plutón es fotografiado por primera vez, aunque no fue reconocido como tal.

-1933: nace Philip Roth, escritor estadounidense de origen judío, conocido sobre todo por sus novelas, aunque también ha escrito cuentos y ensayos.

-1936: nace Ursula Andress, actriz suiza conocida por su participación en Dr. No, Casino Royale 1967, Clash of the Titan, The Sensuous Nurse, The 10th Victim, entre otras.

-1946: nace Bigas Luna, director de cine español reconocido por participar en producciones como Jamón Jamón, The ages of Lulu, Golden Balls, entre otras.

-1947: nace Glenn Close, actriz estadounidense conocida por participar en Fatal Attraction, 101 Dalmatians, Air Force One, Damages, entre otras.

-1955: nace Bruce Willis, actor/productor alemán-estadounidense reconocido por Die Hard, The Fifth Element, Armageddon, The Sixth Sense, entre otras producciones.

-1982: en el marco de la Guerra de las Malvinas, tropas argentinas desembarcan en las islas Georgias del Sur.

-1982: muere Randy Rhoads, guitarrista de heavy metal estadounidense.

-2006: en Bielorrusia, Aleksandr Lukashenko logra su tercer mandato como presidente

-2011: la Luna, en su elipsis, atraviesa el punto más cercano a la tierra, a 356.577 km.

-2015: Muere la supercentenaria mexicana Leandra Becerra, que llegó a tener 127 años y 200 días de edad. Nació en 1887.

Click en el icono y síguenos en las redes: