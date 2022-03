Municipio Cabimas: Protestan por racionamiento eléctrico, la noche de este jueves

Habitantes del sector Casco Central de Cabimas, en el estado Zulia, quemaron cauchos para protestar por el racionamiento eléctrico, la noche de este jueves 17 de marzo. Corpoelec mantiene cortes de luz entre cuatro y ocho horas diarias.

En la avenida Independencia, vía principal de Cabimas, los vecinos quemaron cauchos y restringieron el paso vehicular para reclamar a Corpoelec por los cortes de energía eléctrica, a las 8:00 pm.

«Hasta cuándo, estamos cansados porque pasamos hasta ocho horas sin luz en un día. Los racionamientos se han agudizado desde que comenzó marzo y no ofrecen una respuesta. No sabemos lo que pasa», precisó un vecino, quien prefirió no identificarse.

En el Casco Central está ubicado cerca del 40 % del comercio de Cabimas, terminal de pasajeros, supermercados, carnicerías y entidades bancarias, tanto públicas como privadas.

Corpoelec Occidente, a través de su cuenta en Instagram, realiza publicaciones diarias para anunciar planes de administración de carga que afecta a los habitantes de los municipios del estado Zulia.

Hasta ahora, la empresa no ha anunciado un esquema programado de cortes de electricidad en la región. Fuentes de Corpoelec precisan que una de las razones de los cortes es la baja generación en el Complejo Termoeléctrico Ramón Lagunapor una turbina paralizada.

Habitantes de los municipios Baralt, Lagunillas, Santa Rita, Simón Bolívar, Miranda y Valmore Rodríguez también reportan en redes sociales los cortes de electricidad que se extienden por mínimo cuatro horas.

Click en el icono y síguenos en las redes:

diariocontraste