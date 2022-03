Un día como hoy, 17 de marzo en la historia: 1905 en Alemania, Einstein envía a la revista Annalen der Physik el primero de sus revolucionarios artículos sobre física.

¿Qué ocurrió el 17 de marzo? El 17 de marzo es el 76.º día del año en el calendario gregoriano. Faltan 289 días para terminar el año. Veamos un grupo de sucesos relevantes que ocurrieron un día como hoy 17 de marzo.

-Hoy es el Día de San Patricio, fiesta patronal en honor a San Patricio, patrón de Irlanda. Nació en el 387 en Kilpatrick, cerca de Dumbarton, en Escocia. Su padre era oficial del ejército romano. Piratas irlandeses tomaron prisionero al joven Patricio de 16 años y lo vendieron como esclavo. Pasó seis años en Irlanda, donde aprendió a hablar el idioma celta. Consiguió fugarse y se marchó a Francia para prepararse para la vida monástica, y se ordenó sacerdote.

Cuando contaba con 46 años de edad decidió volver a Irlanda para evangelizar a sus habitantes. Y allí permaneció casi tres décadas, hasta su muerte el 17 de marzo del año 461. Una tradición cristiana dice que Patricio explicaba el misterio de la Santísima Trinidad usando un trébol de tres hojas. Por eso ese día se ha instaurado como costumbre llevar un trébol en la celebración de su festividad.

-180: muere Marco Aurelio, emperador romano desde el año 161. Durante su mandato estuvo casi constantemente en guerra con varios pueblos en los límites del imperio. Las tribus germánicas y otros pueblos lanzaban frecuentes ataques a lo largo de la extensa frontera europea, especialmente dirigidos hacia la Galia (región de Europa occidental, actualmente ocupada por Francia, Bélgica, Holanda y el oeste de Suiza).

Marco Aurelio murió el 17 de marzo de 180 durante la expedición contra los marcomanos, en la ciudad de Vindobona (actual Viena). Sus restos fueron trasladados a Roma, y reposaron en el mausoleo de Adriano (situado donde hoy se emplaza el Castillo de Sant Angelo).

Marco Aurelio aseguró la sucesión de su hijo Cómodo, haciéndolo co-emperador en el año 177, antes de su muerte. Esta decisión se demostró más tarde como muy poco afortunada, ya que Cómodo era un profano en cuestiones políticas y militares, así como un gobernante extremadamente egocéntrico. Muchos historiadores sostienen que el declive de Roma se inició bajo el gobierno de Cómodo.

-1830: Frédéric Chopin hace su primera presentación como solista en el Teatro Nacional de Varsovia.

-1861: en la proclama de formación del Reino de Italia se establece cómo será la bandera de Italia, usada hasta la actualidad.

-1901: se exhiben en París 71 obras de Vincent van Gogh, fallecido 11 años antes. Este evento ayudaría a darle un fuerte impulso a la fama del pintor. La muestra, de más de setenta pinturas caracterizadas por sus expresivos y bellos colores, causó una maravillosa impresión en el público.

-1905: en Alemania, Einstein envía a la revista Annalen der Physik el primero de sus revolucionarios artículos sobre física.

-1919: nace Nat King Cole, músico estadounidense que revolucionó al Jazz en su momento.

-1929: Walt Disney reestrena el primer cortometraje mudo de Mickey Mouse en versión sonora, Plane Crazy.

-1948: Bélgica, Francia, Luxemburgo, los Países Bajos y el Reino Unido firman el llamado Tratado de Bruselas, mediante el cual se prometieron mutua asistencia en caso de agresión. Este tratado sentó las bases de lo que fue la futura OTAN, que finalmente vio la luz el 4 de abril de 1949 al firmar el Tratado del Atlántico Norte los «Cinco de Bruselas», más Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Islandia, Italia, Noruega y Portugal.

-1951: nace Kurt Russell, actor estadounidense conocido por su participación en películas como The Thing, Stargate, The Hateful Eight, Escape From New York, entre otras.

-1959: el Dalái Lama huye del Tíbet y viaja a India.

-1964: nace Rob Lowe, actor estadounidense conocido por su participación en producciones como The West Wing, Austin Powers, Parks and Recreation, The Grinder, entre otras.

-1967: nace Billy Corgan, vocalista y guitarrista principal del grupo musical Smashing Pumpkins.

-1969: una mujer, Golda Meir, asume por primera vez el puesto de Primer Ministro en Israel, al jurar Golda Meir su cargo, sucediendo a Levi Eshkol, muerto de un infarto a finales del mes pasado.

Golda Meír fue una política, diplomática y estadista israelí, y la cuarta Primera Ministra de Israel, entre el 17 de marzo de 1969 y 1974. Fue una de las primeras jefas de gobierno del mundo (solo precedida por Sirimavo Bandaranaike de Sri Lanka e Indira Gandhi de la India), y la primera de Oriente Medio, seguida solo por la primera ministra Tansu Çiller de Turquía.

Golda Meir ordenó a los Servicios de Inteligencia israelíes dar alcance a todos los involucrados en la «Masacre de Múnich», en un operativo que dio en llamarse «Cólera Divina».

-1987: España, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas realiza la primera entrega de los premios «Goya».

-1997: se inaugura en Atlanta el canal de cable CNN en Español.

-2004: en Kosovo se producen disturbios que dejan 22 muertos y más de 200 heridos. En un solo día, los católicos destruyen 35 santuarios ortodoxos serbios en Kosovo y 2 mezquitas musulmanas.

-2020: fallece la pacifista Betty Williams (n. 1943). Williams recibió el Premio Nobel de la Paz en 1976, en reconocimiento a su labor de pacificación en el conflicto de Irlanda del Norte.

