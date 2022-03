Un día como hoy, 16 de marzo en la historia: 1978 fallece el narrador, locutor y animador de radio-televisión Renny Ottolina

¿Qué ocurrió el 16 de marzo? El 16 de marzo es el 75.º día del año en el calendario gregoriano. Faltan 290 días para terminar el año. Veamos un grupo de sucesos relevantes que ocurrieron un día como hoy 16 de marzo.

-37: muere en Miseno (Italia), Tiberio César Augusto, segundo emperador romano desde el 17 de septiembre del 14 d. C., sucesor de Octavio Augusto. Destacó por su actividad militar en las campañas germánicas.

-1244: en Montsegur (Francia), unos 200 cátaros son salvajemente quemados en la hoguera por blasfemos.

-1872: se llevó a cabo la primera final por la copa de la Asociación de Fútbol inglesa entre los Wanderers FC y los Royal Engineers AFC. Esta competencia fue organizada por la Asociación de Fútbol inglés, que hasta ese momento solo había organizado amistosos entre los clubes.

Solo participaron doce clubes del torneo inaugural. Los Wanderers FC ganaron 1-0 por sobre los Royal Engineers AFC en la final. En el torneo al año siguiente, los Wanderers FC defendieron su título contra el equipo de la Universidad de Oxford, venciéndolos.

-1892: nace César Vallejo, poeta peruano considerado como uno de los más grandes innovadores de la poesía del siglo XX y el máximo exponente de las letras en su país.

-1911: nace Josef Mengele, médico alemán nazi. Sus experimentos genéticos durante la Segunda Guerra Mundial con los prisioneros del campo de concentración de Auschwitz le valieron el apodo de “ángel de la muerte”. Era, además, el encargado de seleccionar quiénes serían ejecutados en las cámaras de gas.

-1926: nace Jerry Lewis, comediante, actor, cantante, productor, guionista y director de cine.

-1926: Robert H. Goddard, pionero de la astronáutica, lanza con éxito el primer cohete de combustible líquido. Este innovador cohete medía aproximadamente tres metros y consistía en una larga serie de tuberías finas unidas a unos tanques de combustible. El cohete, que se denominaba «Nell», se elevó apenas 12 metros durante un vuelo de 2,5 segundos, y cayó en un campo de coles. A pesar de todo, fue una importante demostración de que los propulsores de combustible líquido son posibles.

-1935: Adolf Hitler anuncia el incumplimiento del Tratado de Versalles con la creación de la Wehrmacht (fuerzas armadas).

-1959: nace Flavor Flav, rapero estadounidense perteneciente al grupo Public Enemy desde 1982.

-1961: nace Todd McFarlane, historietista canadiense, famoso por su trabajo en la franquicia Spiderman

-1967: nace Lauren Graham, actriz estadounidense reconocida por su participación en producciones como Gilmore Girls, Parenthood, The Amateurs, The Pacifier.

-1978: El ilustre venezolano Renny Ottolina falleció el 16 de marzo del año 1978, quien fue narrador, locutor y animador de radio-televisión. Además, es recordado como uno de los pioneros de la publicidad y candidato a la presidencia.

-1968: en la Guerra De Vietnam, soldados estadounidenses matan a centenares de civiles desarmados, tres compañías del ejército norteamericano inician una operación de búsqueda y destrucción de un batallón del Vietcong en el área de My Son, que según inteligencia, tenían su base en la aldea My Lai. Se lanzó un ataque con helicópteros. Al no encontrar resistencia se enviaron dos secciones al poblado.

Al verlos llegar, los aterrorizados aldeanos comenzaron a correr y fueron abatidos a tiros. Se arrasó el villorio, arrojando granadas dentro de las chozas y disparando a los que intentaban huir. Violaron y asesinaron a las jóvenes del lugar, rodearona los civiles y los mataron. Al final de la masacre murieron 347 personas, todos ellos ancianos, mujeres y niños desarmados.

Por estos hechos, año y medio más tarde, el teniente del ejército americano William Calley Jr. fue enviado a juicio, declarado culpable y condenado a cadena perpetua, pero se le liberó tres años después cuando un juez federal americano declaró el juicio inconstitucional.

-1995: Misisipi (EE.UU) ratifica la 13º Enmienda (de 1865) convirtiéndose en el último Estado que aprueba abolir la esclavitud.

-1998: el papa Juan Pablo II pide perdón por la inactividad y silencio de muchos católicos durante el Holocausto.

-2003: se produce en el mundo la vigilia más grande de la historia como protesta contra la invasión de EE. UU. a Iraq.

-2005: Israel oficialmente devuelve Jericó al Estado palestino.

-2006: en Asamblea General se vota por unanimidad el establecimiento del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

-2008: se celebra el concierto ‘Paz sin fronteras’ en pleno puente internacional Simón Bolívar, en la Frontera Colombo-Venezolana.

-2014: en la península de Crimea se lleva a cabo un referéndum para decidir la soberanía de este territorio. La otra opción de la consulta era ser anexada a la Federación de Rusia.

-2020: muere el actor Stuart Whitman (n. 1928), reconocido por su participación en la película Los comancheros (1961).

