Caso Stefany Hernández: Presuntos testigos cuestionan la denuncia de la deportista

El pasado domingo 13 de marzo, la atleta venezolana Stefany Hernández denunció a través de su cuenta de Instagram que debido a su apariencia y su orientación sexual, fue agredida y expulsada por el personal del restaurante y local nocturno Narciso Club, ubicado en la ciudad de Caracas.

Sin embargo, este martes se filtró un video grabado por las cámaras de seguridad del local en el momento de los hechos. En el material audiovisual se muestra que, luego de ser desalojada junto a su grupo de amigos, Stefany Hernández agrede a un trabajador del lugar, y posteriormente recibe un golpe.

Además, en las redes sociales se hicieron virales los testimonios de personas que aseguraron estar en el establecimiento ese día, y cuestionaron fuertemente la denuncia de la medallista olímpica.

Testigos dijeron en redes sociales que la riña empezó porque Hernández y sus amigos se estaban comportando de manera inadecuada en el local. “¿Por qué la persona afectada en cuestión no cuenta la versión completa? ¿Por qué no dice que no controló su bebida, que empujaba y molestaba lanzando hasta hielo a las demás personas que allí estábamos?”, dijo un usuario en comentarios en Instagram que han sido difundidos por la cuenta @CuquiRobollo.

“Yo estuve presente en el local ese día y el personal de seguridad se acercó a sacar a su grupo por comportamientos que molestaban a todas las personas presentes: empujaban a todo el mundo, lanzaban agua, hielo y otras bebidas al aire y a las demás personas”, agregó otro.

Abro hilo sobre Stefany Hernández en Narciso Bar Club CON PRUEBAS. Dra.Tamara: usted es abg, así que no debe caer en solidaridad automática, sí, tiene que oír ambas partes. Especialmente si observa en este video que quien comenzó la agresión fue la medallista y le respondieron https://t.co/s9ZpfgwrkZ pic.twitter.com/Y475O8hVUW — Cucalina Robollo (@CuquiRobollo) March 14, 2022

