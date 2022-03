Municipio Cabimas: Trabajadores petroleros exigen realización inmediata de elecciones en sindicatos

Cansados de las constantes violaciones al contrato colectivo, trabajadores petroleros están exigiendo la realización inmediata de elecciones en los diferentes sindicatos que agrupan a esta masa laboral con la finalidad de renovar a la dirigencia y que se inicie la discusión del Contrato Colectivo del período 2021-2023.

Argenis Olivares, secretario ejecutivo de la Futpv y miembro de la comisión 440 creada para hacer cumplir la convención colectiva, explicó que se creó el Movimiento Obrero Revolucionario (MOR), con la finalidad de impulsar entre los trabajadores la necesidad de llamar a elecciones y exigir ante todas las instancias el cumplimiento de las cláusulas del contrato colectivo que se ha convertido en letra muerta.

“Hacemos un llamado al presidente de la federación Wills Rangel para que se realicen las elecciones de los sindicatos que están deslegitimados, todos los sindicatos tienen más de cinco años vencidos al igual que la Federación, primero hay que renovar los sindicatos, luego la Federación y finalmente la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores”, expresó.

Con miras a promover esta inquietud entre la masa laboral, MOR ha organizado varias reuniones para disertar sobre la situación mundial y del país, así como la materia laboral, donde promueven la participación de los trabajadores en el llamado a elecciones, pues el norte es que esta nueva dirigencia escogida desde la base vaya a la discusión del contrato colectivo y exprese las verdaderas necesidades.

Incumplimiento por desconocimiento

A juicio del dirigente sindical, el contrato colectivo no se cumple por su desconocimiento, “más de 25 mil trabajadores que ocupaban cargos de dirección, supervisión y nóminas contractuales se fueron de la industria, quienes ocupan esos cargos actualmente desconocen el contrato colectivo y hay que darles talleres de formación porque si no conocen una materia no la pueden cumplir”, estima Olivares.

Aunado a esto, el sindicalista criticó el manejo y las relaciones de la nómina mayor con los trabajadores de la nómina contractual, “se están basando en teorías dictatoriales, que aquí se hace lo que nosotros decimos y eso genera una posición antagonista, eso queremos eliminarlo y darle paso a un trabajo en equipo”.

Considera el impulsor del Movimiento Obrero Revolucionario, que se hace necesaria la intervención inmediata del ministro Tareck El Aissami y Asdrúbal Chávez, así como del presidente de la FUTPV para acabar con los altos niveles de conflictividad que hay dentro de la industria por el incumplimiento del contrato colectivo.

Entre los aspectos violatorios de la contratación destacó el área de la salud, “queremos que se elimine definitivamente el HCM que ha venido violando nuestro derecho a la salud integral, se están muriendo muchos trabajadores y familiares porque no pueden acceder a los medicamentos, a lo que se suma una deuda de más de tres años en el pago de reembolso por la compra de medicinas”.

Añadió que se está exigiendo el fortalecimiento del salario integral y que en la revisión que se va a hacer a la TEA se aumente a 3 petros, exigen que se invierta en la compra de herramientas, de maquinaria y repotenciar las que aún tienen reparación, además no se está entregando equipos de protección personal. “De igual forma el problema de acceso a la vivienda, en los contratos anteriores hay aprobadas más de 30 mil viviendas que les deben a los trabajadores, tenemos una brigada voluntaria de trabajadores que pueden construir sus propias casas”.

Ocho años sin formación técnica

Otro de los aspectos que Olivares considera sumamente grave y violatorio del contrato, es la formación de los trabajadores, “Hace más de 8 años que no vamos a cursos de formación, tenemos problemas con los cargos y sus clasificaciones que ya no se están dando, los supervisores violan el contrato porque no lo conocen, que saquen una comunicación para que les den adiestramiento a estos gerentes nuevos”.

Ante esta situación, MOR propone la creación de la Universidad Industrial de los Trabajadores Petroleros “Hugo Chávez”, para profundizar la transferencia de saberes, “tenemos muchos jubilados que se fueron y profesionales muy capacitados que ya no están en la industria y a los nuevos hay que formarlos”.

Elevar niveles de producción

“Estamos conscientes de nuestro compromiso histórico de elevar los niveles de producción en la industria petrolera y por eso no debemos seguir transitando el camino de los errores e improvisando, por eso estamos llamando al restablecimiento de la solidaridad, del trabajo en equipo” y con este norte fue creado el Movimiento Obrero Revolucionario, según destacó Olivares.

El movimiento está basado en la doctrina del Libertador y de Cristo Redentor, “estamos en medio de la posibilidad de una tercera guerra mundial, donde nuestro pueblo es de paz, le decimos no a la guerra si a la paz. Tenemos que reunirnos todos los factores, Venezuela debe ser un ejemplo a seguir para todos los pueblos del mundo”.

