Locklan: Bebé que tiene el «Síndrome del Cabello Impeinable»

Un bebé, de un poco más de un año, en Estados Unidos, conmovió las redes tras sufrir el Síndrome del Cabello Impeinable (SCI), una rara anomalía caracterizada por cabello seco, rizado, que crece en diferentes direcciones, y resulta imposible de peinar.

De acuerdo con los expertos, el calvario por el que debe pasar la familia de Locklan Samples, también lo experimentan otras 100 familias.

Entre los múltiples tipos de cabello que pueden existir, el pequeño Locklan, quien tiene solo 16 meses de vida y reside en Georgia, tiene una particular melena rubia albina, generada por el SCI, que es casi imposible de dominar.

La familia Samples, comunicó a medios locales que, el bebé desde su nacimiento lució una cabellera negra, muy similar a la de su madre. Sin embargo, desde el sexto mes de vida, su cabello comenzó a volverse rubio, intenso e indomable. Ante esta situación, el niño recibió el sobrenombre de «Pelusa de durazno».

Después de tres meses, el cuero cabelludo del pequeño, tenía un color parecido al de su hermano mayor (por 3 años), Shep, pero la textura era diferente. Por lo que sus padres, decidieron crearle una cuenta en Instagram, para mostrar la particular belleza de su hijo y su look original.

La imágenes de Locklan, llevaron a que un usuario de las redes, les enviara un mensaje sobre su posible caso de SCI. Por lo que, su madre, Katelyn, decide llevarlo al médico.

«La doctora dijo que solo había visto esto una vez en 19 años. No creíamos que fuera ese síndrome por lo raro que es; pero tomaron muestras y un patólogo las examinó con un microscopio especial», explicaron los familiares del niño.

En consecuencia, el caso del niño, destacó por su particular e increíble belleza, como también por su fragilidad en el cabello, el cual es muy fácil de romper, pero difícil de peinar.

La progenitora de Locklan, admitió que estaba en shock cuando supo la situación por la que estaba atravesando su hijo. «Uno sigue su día a día pensando que su hijo puede tener el pelo rizado, que es algo común en la familia. Pero escuchar que hay un síndrome raro asociado a tu hijo fue una locura», dijo.

Además, añadió que a la mayoría de las personas les encanta el cabello del pequeño y son amables con él, según informó Heraldo USA.

Sobre el cuidado que amerita el cabello de su hijo, Katelyn detalló que, «apenas tengo que lavarlo, a no ser que esté jugando literalmente en la tierra, porque no se engrasa. Es increíblemente suave, y la gente quiere tocarlo todo el tiempo. Apenas lo peino, porque es muy frágil. Trato de ser muy delicada con él y no lo toco a no ser que sea necesario».

