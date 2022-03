Municipio Lagunillas: Hospital Pedro García Clara se ha convertido en un vertedero a cielo abierto

Los pacientes, familiares y trabajadores de la salud denunciaron que el Hospital Pedro García Clara de Ciudad Ojeda se encuentra colapsado por los desechos sólidos que no son recogidos desde hace algunos meses por las autoridades sanitarias ni gubernamentales.

Los denunciantes aseguraron que estos materiales médicos, de comida y hasta fetos y partes humanas extraídas de las operaciones, tienen meses allí tirados y ante la vista de las autoridades, y no han hecho nada para solventar la situación.

Julia Alvarez, familiar de un paciente recluido en las instalaciones hospitalarias detalló que «el mal olor, los roedores los vemos por todas la áreas del hospital, por la alta contaminación que hay porque no han recogido la basura desde hace algunas semanas, entonces que van a esperar que haya una contaminación más grande, las autoridades deben solucionar esta grave crisis que hay en la institución».

Indicaron que se han quejado con la dirección del nosocomio pero no han recibido respuesta alguna por parte de las autoridades.

«Tiene que saber que esos materiales deben ser botados a la brevedad posible, no es justo que aparte que nunca hay medicinas ni material médico, uno tenga que venir a calarse esos malos olores que salen de ahí de ese basurero improvisado, antes lo recogían no sé qué es lo que está pasando, ni porque no lo han hecho», dijo un trabajador del hospital, quien prefirió reservar su nombre por miedo a retaliaciones.

Los trabajadores de la salud destacaron «es muy delicado que no se ha recogido la basura en las instalaciones del hospital, las autoridades deben actuar rápido, porque cada día la situación se pone peor».

Las familias de los pacientes, claman a las autoridades médicas y gubernamentales del municipio Lagunillas, para que puedan solventar esta problemática, el cual también afecta a las comunidades adyacentes al hospital, pues está basura muchas veces es quemada lo que trae enfermedades respiratorias producto del humo.

