Un día como hoy, 12 de marzo en la historia: 1894 se venden en Vicksburg (Mississippi), las primeras botellas de Coca-Cola

¿Qué ocurrió el 12 de marzo? El 12 de marzo es 71.º día del año en el calendario gregoriano. Faltan 294 días para terminar el año. Te presentamos algunos acontecimientos que ocurrieron un día como hoy 12 de marzo en la historia.

-Usuarios de la red social Twitter declararon el 12 de marzo como el Día Internacional de los Tuiteros,como homenaje a la creación del microblogging por Jacks Dorsey. La fecha se celebra principalmente en América Latina y fue propuesta por los mismos usuarios de Twitter. En marzo del 2006 Jack Dorsey creó Twitter, bajo la denominación de Twttr.

En principio, los empleados de la compañía Postcasts Odeo,Inc , entre los que estaba Dorsey, fueron los primeros en usar esta red, hasta que oficialmente fue presentada en julio del 2006 a todos los usuarios de Internet. Hoy en día cuenta con más de 485 millones de cuentas creadas, se estima que se crean alrededor de diez nuevas cuentas de Twitter por segundo en todo el mundo.

-Se conmemora el Día Mundial del Glaucoma, el cual tiene el objetivo de llamar la atención a la población a nivel mundial sobre las enfermedades oculares progresivas que dañan la visión. Algunas de estas enfermedades se caracterizan por no presentar síntomas, pudiendo llegar a la pérdida de la visión de manera repentina.

-1622 Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas, es convertido en santo por la Iglesia Católica.

-1894: se venden en Vicksburg (Mississippi), las primeras botellas de Coca-Cola.

-1908: muere Edmundo de Amicis, novelista, periodista y poeta italiano.

-1918: Moscú se convierte en capital de Rusia quitando de ese privilegio a San Petersburgo. Lenin se instala en el Kremlin.

-1928: nace Aldemaro Romero, pianista, compositor, arreglista y director de orquesta venezolano.

-1930: en India, Mahatma Gandhi emprendió la que se conoció como Marcha de la Sal con vistas a arrancar la independencia de la India al Imperio Británico. Después de un recorrido a pie de 300km, llegó el 6 de abril de 1930 a la costa del Océano Índico. Avanzó dentro del agua y recogió en sus manos un poco de sal. Por este gesto irrisorio y altamente simbólico, Gandhi alentó a sus compatriotas a violar el monopolio del estado sobre la distribución de sal. Este monopolio obligaba a todos los consumidores indios, incluidos los más pobres, a pagar un impuesto sobre la sal y les prohibía recolectarla ellos mismos.

En la playa, la multitud, nutrida de varios miles de simpatizantes, imitó al Mahatma y recogió agua salada en recipientes. Su ejemplo fue seguido por todo el país. De Karachi a Bombay los Indios evaporaban el agua y recogían la sal a plena luz del día desafiando a los británicos. Como respuesta, los británicos enviaron a prisión a aproximadamente 60.000 “ladrones de sal”. Si bien en ese momento la India no logró su independencia, la Marcha de Sal fue un importante paso para alcanzarla.

-1942: muere Robert Bosch, industrialista e ingeniero alemán, fundador de la empresa transnacional de ingeniería y electrónica Robert Bosch GmbH.

-1946: nace Liza Minnelli, cantante y actriz estadounidense.

-1957: nace Steve Harris, bajista, compositor y fundador del grupo Iron Maiden.

-1968: nace Aaron Eckhart, actor estadounidense reconocido por su participación en películas como The Dark Knight, Olympus Has Fallen, Sully, Love Happens, entre otras.

-1979: nace Pete Doherty, músico, escritor, actor y poeta británico.

-1984: nace Jaimie Alexander, actriz estadounidense reconocida por su participación en producciones como Thor, The Last Stand, Loosies, Blindspot, entre otras.

-1994: la Iglesia anglicana ordena a la primera mujer sacerdote.

-2011: Central nuclear de Fukushima sufre fuga radiactiva tras fallar sistemas de seguridad. Evacuan a 200.000 personas.

-2011: @Culturizando lanza su primera página web www.culturizando.com

