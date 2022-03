Consulta el horóscopo de hoy 12 de Marzo del 2022

Si usted nació hoy:

Es una persona que actúa con intensidad. Quiere terminar sus tareas en seguida y espera que los demás hagan otro tanto. Es lo que se define como un perfeccionista. Aunque no hay nada de malo con su personalidad, necesita tomarse tiempo para descansar y dedicarse a la gente especial de su vida. Lo editorial será la clave para el éxito financiero, ya sea como autor, dibujante o columnista de un diario. Moderación y paciencia son sus aliados, no sus enemigos.

Aries (de marzo 21 a abril 20)

No se sentirá feliz al recibir los importes de lo que hubiera gastado. Trate de controlarse en el futuro para evitar esto. Alguien se mostrará negativo.

Tauro (de abril 21 a mayo 20)

Ese plan que usted cree tan brillante no capturaría la imaginación de sus familiares. Posibilidad de recibir un regalo inesperado. Noche doméstica.

Géminis (de mayo 22 a junio 21)

Asegúrese de saber el precio antes de disponerse a pagar ese artículo especial que quiere. La vida social esta noche será romántica y emocionante.

Cáncer (de junio 22 a julio 23)

No es día favorable para lo financiero, déjelo para más adelante. El ser amado no estará de acuerdo con usted respecto a una compra. No insista.

Leo (de julio 24 a agosto 23)

Dedicará toda su atención a los asuntos hogareños. Por eso no será buena idea recibir invitados. Por la noche momentos románticos para los enamorados.

Virgo (de agosto 24 a septiembre 23)

Lo que ocurra en el trabajo, aunque inesperado, le resultará beneficioso. Piénselo dos veces antes de hacer compras. Esta noche evite la vida social.

Libra (de septiembre 24 a octubre 23)

Su perfeccionismo no le permitirá sentirse satisfecho hasta que todo esté perfecto. Después de superar errores estará contento con el resultado final.

Escorpio (de octubre 24 a nov. 22)

Deberá tomar su trabajo con más seriedad y terminar sus ta-reas antes de pensar en diversiones. Hay algunos cabos sueltos que unir. Noche tranquila.

Sagitario (de nov. 23 a diciembre 21)

Tendrá que prestar más atención a los detalles en el trabajo. También recuerde hacer tacto. Posibilidad de encontrar el amor a través de una presentación.

Capricornio (de dic. 22 a enero 20)

Posibilidad de recibir una información útil de parte de un colega hoy. Pero podría sentir que un niño o el ser amado no le dice toda la verdad.

Acuario (de enero 21 a febrero 19)

Podría encontrar tedioso o difícil una tarea laboral. Invitación social de parte de un colega. Será mejor tener la mente clara en lo que respecta al amor.

Piscis (de febrero 20 a marzo 20)

Bueno para hacer compras personales. Adquiera algo que le haga sentir bien. Una amigo parecerá insistente. Evite pensamientos depresivos por la noche.

