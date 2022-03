Colombia: Hallan el cadáver de venezolano que había desaparecido en Maicao

La víctima que al parecer registra impactos de bala en la cabeza, permanece en la morgue de esta capital donde le están practicando rigurosos exámenes de identificación plena a cargo de especialistas en antropología y medicina forense.

EL HALLAZGO

Cabe recordar que el cuerpo en avanzado estado de descomposición, al parecer, por el paso de las horas expuesto al sol fue hallado el pasado 2 de marzo por la comunidad del barrio de invasión Cristo Vive, que fue alarmada por los fuertes olores del cadáver que se encontraba sepultado.

Las versiones indican que el levantamiento estuvo a cargo de una comisión de la seccional criminalística de la Policía Nacional, cuyo cadáver en estado de putrefacción presuntamente no fue recibido en la morgue de esta localidad, por lo que tuvo que ser traído hasta la capital del Magdalena. Las autoridades serán las encargadas de establecer la veracidad de esta información.

FAMILIARES CONFIRMARON

La mañana del jueves, los familiares del joven venezolano y quien fue asesinado por desconocidos, se alarmaron luego de ver las imágenes que circularon en redes sociales y que les permitió confirmar que se trataba de su pariente desaparecido desde el día lunes a las 10:00 p.m., cuando tuvo la última llamada desde su celular con su hermano, con el que vivía en Maicao, manifestó un pariente de la víctima.

Por su parte, el padre del joven sostuvo que pese a que no tenían los resultados forenses estos no tenían dudas de que se trataba de su hijo. “Tenía los tatuajes en su pecho, además, el pantalón que trataron de quitarle y la camisa, corresponden exactamente con la ropa con la que había salido de su casa”, dice el hombre, quien dio q conocer que en el momento del hallazgo no se encontró su motocicleta con la que salía a trabajar diariamente.

Entre tanto, en la morgue de esta capital permanece el cadáver a espera que familiares o allegados se trasladen al sitio para continuar con los trámites correspondientes de retiro y traslado a su tierra natal para darle cristiana sepultura.