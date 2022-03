Un día como hoy, 10 de marzo en la historia: 1786 Hoy es el Día Del Médico en Venezuela en conmemoración al natalicio de José María Vargas.

¿Qué ocurrió el 10 de marzo? El 10 de marzo es 69.º día del año en el calendario gregoriano. Faltan 296 días para terminar el año. A continuación te presentamos algunos eventos que ocurrieron un día como hoy 10 de marzo en la historia.

-1543: los españoles fundan el pueblo de Antigua Guatemala, que fungió como capital de toda Centroamérica.

-1786:Hoy es el Día Del Médico en Venezuela en conmemoración al natalicio de José María Vargas. Vargas fue un médico cirujano, científico, catedrático y rector de la Universidad Central de Venezuela, además político, escritor y presidente de Venezuela entre 1835 y 1836.

-1814: Napoleón Bonaparte es derrotado en la Batalla de Laon en Francia.

-1876: Alexander Graham Bell, a través de dos pequeños aparatos, uno para hablar y otro para escuchar, transmite la primera frase a distancia. Bell dijo, a su ayudante Watson, que se encontraba ubicado en una habitación contigua: «Señor Watson, venga aquí, necesito que me ayude». Este invento, llamado «teléfono», financiado con la ayuda de sus suegros, hizo del mundo en que vivimos un lugar mucho más pequeño.

-1940: nace Chuck Norris, actor, guionista, productor y karateca estadounidense, reconocido por participar en películas como The Way of the Dragon, The Delta Force, Lone Wolf McQuade, The Expendables, entre otras.

-1945: la aviación estadounidense bombardea Tokio, matando entre 75.000 y 200.000 personas. En los días siguientes, los norteamericanos llevaron a cabo operaciones similares de bombardeo contra las ciudades de Nagoya, Osaka y Kobe.

-1957: nace Osama bin Laden, terrorista yihadista de origen saudí, miembro de la familia Bin Laden y conocido mundialmente por ser el fundador de la red terrorista Al Qaeda.

-1958: nace Sharon Stone, actriz, modelo y productora estadounidense. Es conocida por su participación en producciones como Total Recall, Basic Instinct, Casino, The Specialist, entre otras.

-1959: Tíbet se rebela contra la ocupación china en su décimo aniversario. En Lhasa, 300.000 tibetanos rodearon el Potala, el palacio donde vive el Dalai Lama para protegerle de un probable asesinato o secuestro.

La respuesta de los militares chinos no se hizo esperar y, en los días siguientes, hubo miles de muertos en represalia. Esta revuelta concluyó con la huida del Dalai Lama a la India.

-1969: en Memphis, James Earl Ray es declarado culpable por el asesinato de Martin Luther King, Jr.

-1971: nace Jon Hamm actor estadounidense conocido por participar en Mad Men, Million Dollar Arm, The Town, Keeping Up with the Joneses.

-1977: nace Robin Thicke, cantante, compositor y productor estadounidense.

-1982: los nueve planetas se alinean en el mismo lado en relación al Sol, en lo que se llama Sizigia.

-1983: nace Carrie Underwood, cantante y compositora y actriz estadounidense.

-1984: nace Olivia Wilde, actriz estadounidense conocida por su participación en TRON: Legacy, In Time, Rush, Vinyl, entre otras.

-1986: avistamiento del cometa Halley Boop, que solo pasa cada 75 años.

-1987: la Santa Sede condena la utilización de madres de alquiler, así como los niños probeta y la inseminación artificial.

-1991: las tropas estadounidense abandonan el Golfo Pérsico al finalizar la Guerra del Golfo.

-1994: nace el cantante de trap Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny.

-2004: muere Jorge Eduardo Eielson, poeta y artista plástico peruano (n. 1924).

-2005: el Gran Maestro Gari Gasparov, anuncia su retiro del ajedrez.

-2020: en Bolivia, el gobierno interino confirma los dos primeros casos de COVID-2019.

