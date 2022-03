Un día como hoy, 8 de marzo en la historia: 1999 muere Joe DiMaggio, jugador de béisbol estadounidense de las Grandes Ligas que jugó profesionalmente para los New York Yankees durante toda su carrera.

¿Qué ocurrió el 8 de marzo? El 8 de marzo es 67.º día del año en el calendario gregoriano. Faltan 298 días para terminar el año. A continuación encontrarás una lista de acontecimientos relevantes que ocurrieron un día como hoy 8 de marzo.

Hoy es el Día Internacional De La Mujer. Este día conmemora los esfuerzos de la mujer por participar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre. La idea de un día internacional de la mujer surgió al final del siglo XIX, en el seno del mundo industrializado.

-415: en Egipto, una turba de cristianos fanáticos lapidan a la filósofa, astrónoma y escritora egipcioromana Hipatia. Fue una filósofa y maestra neoplatónica griega, natural de Egipto, que destacó en los campos de las matemáticas y la astronomía, miembro y cabeza de la Escuela neoplatónica de Alejandría a comienzos del siglo V, y seguidora de Plotino.

Hipatia cultivó los estudios lógicos y las ciencias exactas, llevando una vida ascética. Educó a una selecta escuela de aristócratas cristianos y paganos que ocuparon altos cargos, entre los que sobresalen el obispo Sinesio de Cirene, Hesiquio de Alejandría y Orestes, prefecto de Egipto en el momento de su muerte.

-1805: nace Antonio María Esquivel, pintor español de temas románticos y retratista.

-1917: en Petrogrado (Rusia), y en plena Primera Guerra Mundial, se producen manifestaciones debido a la escasez de comida, provocando lo que se conoce como el estallido de la Revolución de Febrero (en el calendario juliano en vez del gregoriano).

Este estallido desembocará el 15 de marzo en la abdicación del Zar Nicolás II. El Soviet (coalición de trabajadores y soldados) se unieron a algunos líderes moderados para formar un nuevo gobierno.

Mientras esto ocurría, Vladimir Ilich Lenin, líder del Partido Revolucionario Bolchevique dejó su exilio en Suiza y cruzó las líneas enemigas alemanas para volver a su país y tomar las riendas de la revolución.

-1917: muere Ferdinand von Zeppelin, noble e inventor alemán fundador de la compañía de dirigibles Zeppelin.

-1923: en la Universidad Central de Madrid, el físico Albert Einstein es investido doctor honoris causa.

-1927: en Hungría, la ‘nueva moral’ decreta confiscar las fotografías de muchachas que enseñen las rodillas.

-1935: muere Hachikō, perro japonés de raza akita, recordado por su lealtad a su amo, el profesor Eisaburō Ueno, incluso varios años después de la muerte de este. Fue la inspiración de la película Siempre a tu lado, Hachikō.

-1959: en México se publica el pomeario Libertad bajo palabra, de OctavioPaz. Este libro toca temas como el amor, la muerte, la solidaridad, las contradicciones sociales, entre otras.

-1974: nace Carlos Baute, cantautor venezolano.

-1976: nace el actor estadounidense Freddie Prinze Jr. conocido por participar en producciones como I Know what You did last Summer, Scooby Doo, She’s all that, entre otras.

-1979: China retira sus tropas de Vietnam.

-1977: nace James Van Der Beek, actor estadounidense conocido por participar en Dawson’s Creek, Varsity Blue, Don´t trust the B—- in Apartment 23, CSI: Cyber, entre otras producciones.

-1999: muere Joe DiMaggio, jugador de béisbol estadounidense de las Grandes Ligas que jugó profesionalmente para los New York Yankees durante toda su carrera. Ganó 9 campeonatos, fue 13 veces invitado al juego de estrellas y miembro del salón de la fama del béisbol

-2003: Interpol cursa una orden internacional de detención contra el expresidente peruano Alberto Fujimori.

-2005: un grupo de arqueólogos descartan que el faraón Tutankamón fuera asesinado, tras estudiar la momia con modernos escáneres.

-2011: Muere Mike Starr, bajista estadounidense de la banda Alice in Chains (n. 1966).

-2014: desaparece sin dejar rastro el vuelo 370 de Malaysia Airlines, que llevaba 227 pasajeros y 12 empleados.

-2017: En el departamento de Guatemala de la República de Guatemala ocurre la Tragedia del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Fue una catástrofe incendiaria ocurrida en un albergue de menores. 19 niñas se asfixiaron en el lugar y 22 más murieron por las quemaduras.

-2017: En la Champions League, el Barcelona elimina al Paris Saint Germain en la vuelta de los octavos de final jugada en el Camp Nou, tras ganarle por 6 – 1. Cabe destacar que el equipo francés había ganado por 4 – 0 en el primer partido de la tanda. El total global de 6 – 5, a favor de los catalanes, marca la primera y única vez en la historia de la competición europea en que un equipo logra remontar una eliminatoria en la cual el rival tenía 4 goles de ventaja para la vuelta.

-2018: En la ciudad de México decenas de personas interrumpen la marcha realizada con motivo del Día de la Mujer.

